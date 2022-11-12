Как да почистите прозорците на гаража

Много гаражи имат малки прозорци, които не трябва да се пренебрегват, когато извършвате цялостно почистване на гаража. Гаражните врати често са със стъклопакет от пластмаса, който често се поврежда от времето. За да почистите добре това остъкляване, може да се използва водоструйка. Уверете се, че сте задали нивото на натиск на „SOFT“, така че да не се упражнява твърде силен натиск върху прозорците по време на почистване.

Алтернативен начин за почистване на стъкла е да използвате парочистачка, която не използва никакви химикали и гарантира, че вашите прозорци се почистват само с вода. Как работи парочистачката? Уредът първо изпарява прозореца равномерно, а след това ръчната дюза и микрофибърната кърпа могат да се натъркат върху прозореца, за да се разхлаби мръсотията. След това водата от парата трябва да се отстрани с чистачка или суха микрофибърна кърпа. Пластмасовите прозорци, от друга страна, не трябва да се почистват с парочистачка, тъй като температурата на парата може да достигне повече от 100 °C и да повреди пластмасата.

Акумулаторният уред за почистване на прозорци също е добър вариант, когато става въпрос за почистване на гараж. Той гарантира, че прозорците са чисти и без петна. За да направите това, просто смесете вода с концентрат за почистване на прозорци, нанесете го върху прозореца със спрей бутилка, разхлабете мръсотията с помощта на микрофибърна кърпа и изсмучете влагата с уреда.



За прозорци и пластмасов стъклопакет използвайте парочистачка за безхимично почистване или задайте SOFT режим на водоструйката за щадящ натиск.

За финален резултат без следи приложете акумулаторен уред за прозорци и подходящ концентрат.