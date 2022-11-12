Почистване на гараж и гаражна врата – ефективни съвети и уреди Kärcher
Гаражът бързо трупа прах, кал и мазни петна, а гаражната врата често е най-засегната. В това ръководство ще видите как да почистите гаража и вратата стъпка по стъпка с водоструйка, парочистачка и подходящи препарати на Kärcher. Съветите по-долу пестят време и дават дълготраен, ефикасен резултат върху бетонен под, врати и прозорци.
Колко често трябва да се почиства гаражната врата?
Вратата на гаража трябва да се почиства поне веднъж годишно. Ако живеете в район, където времето се променя често, тогава има смисъл да почиствате вратата на гаража на всеки два до три месеца. Честотата на почистване зависи изцяло от това колко защитен е гаражът и колко екстремен е климатът там, където живеете. След много студени и сурови зими, наводнения, градушки или силни ветрове, много мръсотия ще се утаи върху вратата на гаража, така че трябва да се почиства по-често. Това не е само от естетически съображения, но също така е важно за нейната функционалност, тъй като може да спре да работи, ако части от нея се запушат, например поради цветен прашец и прах или упорита мръсотия, която се отлага трайно по повърхността.
Как да процедираме с почистването на гаражната врата?
Гаражната врата може да се почисти ръчно по класическия начин с помощта на малко топла вода и препарат за миене на съдове. Това обаче може да отнеме доста време и енергия. За да изглежда една силно замърсена гаражна врата отново като нова, препоръчваме да я почистите с водоструйка. Този уред отстранява и най-упоритите замърсявания благодарение на регулируемото водно налягане. На самия пистолет има възможност за избор от три нива на налягане, които могат да се избират в зависимост от това за какво искате да използвате уреда. За по-чувствителни повърхности има ниво на натиск “SOFT”, което може да се настрои на пистолета, без да се налага да оставяте устройството на пода. За здрав материал може да се избере по-високо ниво на налягане.
Преди измиването може да премахнете праха и наслагванията с въртяща се четка WB 120 или друга мека четка. Тя позволява по-щадящо предварително почистване, особено при чувствителни покрития или боядисани повърхности.
За по-големи площи използвайте T-Racer или PS 30 за равномерно почистване без пръски.
Почистване на гаражната врата: Съобразете вида на материала
При почистване на гаражната врата, трябва да съобразите материала на вратата:
- За боядисани метални врати, има смисъл първо да използвате специален почистващ препарат за боя, за да изгладите повърхността и да премахнете всякакви фини драскотини. След това можете да използвате лак за финален защитен слой за придаване на блясък.
- След почистване на дървена гаражна врата, можете да я третирате с вакса или лак, за да подсилите ефекта.
- След почистване на пластмасова гаражна врата, повърхността може да бъде защитена от атмосферни влияния и влияния на околната среда със специални почистващи препарати за пластмаса.
Как да почистите прозорците на гаража
Много гаражи имат малки прозорци, които не трябва да се пренебрегват, когато извършвате цялостно почистване на гаража. Гаражните врати често са със стъклопакет от пластмаса, който често се поврежда от времето. За да почистите добре това остъкляване, може да се използва водоструйка. Уверете се, че сте задали нивото на натиск на „SOFT“, така че да не се упражнява твърде силен натиск върху прозорците по време на почистване.
Алтернативен начин за почистване на стъкла е да използвате парочистачка, която не използва никакви химикали и гарантира, че вашите прозорци се почистват само с вода. Как работи парочистачката? Уредът първо изпарява прозореца равномерно, а след това ръчната дюза и микрофибърната кърпа могат да се натъркат върху прозореца, за да се разхлаби мръсотията. След това водата от парата трябва да се отстрани с чистачка или суха микрофибърна кърпа. Пластмасовите прозорци, от друга страна, не трябва да се почистват с парочистачка, тъй като температурата на парата може да достигне повече от 100 °C и да повреди пластмасата.
Акумулаторният уред за почистване на прозорци също е добър вариант, когато става въпрос за почистване на гараж. Той гарантира, че прозорците са чисти и без петна. За да направите това, просто смесете вода с концентрат за почистване на прозорци, нанесете го върху прозореца със спрей бутилка, разхлабете мръсотията с помощта на микрофибърна кърпа и изсмучете влагата с уреда.
За прозорци и пластмасов стъклопакет използвайте парочистачка за безхимично почистване или задайте SOFT режим на водоструйката за щадящ натиск.
За финален резултат без следи приложете акумулаторен уред за прозорци и подходящ концентрат.
Почистване на алеята на гаража
Алеята пред гаража често е място, където упоритата мръсотия обича да се натрупва. За да отстраните свободна мръсотия като листа, пръст и прах, идеална е метачната машина. Изобщо не е необходимо да се навеждате благодарение на регулируемата на височина, ергономична дръжка за бутане и не са необходими много усилия за цялостно почистване на зоната. Струва си да знаете, че дори песъчинките, натрупали се през зимата, могат да бъдат отстранени с метачна машина. Ако алеята на гаража е много замърсена, водоструйката може да се използва отново:
- Преди да се използва водоструйка, всяка свободна мръсотия по земята трябва да се отстрани с метачна машина.
- Ако алеята е много мръсна, препаратът за почистване на камък е идеален за предварително разтваряне на упорити замърсявания.
- Впоследствие водоструйката се използва в комбинация с приставка за повърхности PS 30 или уред за почистване на площи T-Racer.
Почистването на вътрешността на гаража и работилницата е лесно
Много хора нямат отделна работилница, така че често използват гаража за своите проекти „Направи си сам“. Това може да доведе до запрашаване и замърсяване на гаража, особено когато някои уреди и инструменти не се използват често, така че върху тях се натрупва мръсотия. Следователно, първата стъпка е да решите как ще организирате гаража или работилницата. Рафтовете и системите за организиране правят почистването на работилницата много по-лесно. Преди да започнете да почиствате гаража или работилницата, препоръчително е да се освободите от всичко, което вече не е необходимо. Съседи, приятели или роднини може да се възползват от вашите неизползвани саксии или кутии с инструменти. След като помещението е добре подредено, почистването може да започне.
Почистване на гараж и работилница - как се процедира
Повечето гаражи и работилници имат бетонни подове, защото са доста здрави и лесни за почистване. За да почистите бетонен под на гараж, се препоръчва първо да го почистите с метачна машина. Това предотвратява пренасянето на разхлабени отпадъци като прах или листа в къщата. Като алтернатива, може да се използва сухо/мокро смукачка, тъй като тя може да поема както суха, така и мокра мръсотия. Когато почиствате работилницата, си струва да разгледате предлаганите премиум продукти. Те са по-здрави и следователно могат да се справят със заострени или твърди материали като винтове или пирони. Прахосмукачката е правилният избор особено за работилници, където малки метални предмети често се озовават на пода. Това я прави идеална за почистване на пода на работилницата. Всички смукачки за мокро и сухо почистване са оборудвани с широк и гъвкав смукателен маркуч, който гарантира, че можете да прахосмучете, без да се притеснявате, че маркучът ще се запуши. Ако гаражът е много мръсен, водоструйката е идеална за почистване на бетонен под. Ако обаче гаражът се почиства с вода, важно е предварително да се уверите, че мръсната вода може лесно да се оттича. Друг вариант е да прикрепите мощният скрубер към водоструйката , за да почистите пода на гаража. Интегрираното острие за замърсявания на скрубера позволява водата лесно да бъде изтласкана от гаража. Като алтернатива може да се използва сухо/мокро смукачка , за да се отървете от остатъчната вода.
Внимавайте, маслени петна!
Където има двигателно масло, има вероятност да се случи теч на масло и в крайна сметка да се появи локва на пода. Много е важно маслените локви в гаража да се попият със свързващ агент абсорбент за петна и след това да се изхвърлят правилно и по екологичен начин. След това петното, което е останало, може да се третира със смес от жлъчен сапун и гореща вода. Първо изсипете сместа от гореща вода и жлъчен сапун върху масленото петно и изчакайте известно време разтворът да реагира, след което изтъркайте петното старателно с гореща вода. При упорити петна повторете; накрая изплакнете с водоструйка.