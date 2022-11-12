Подреждане и бърникане: Практически съвети за ентусиастите „Направи си сам“.
Нищо не ви доставя по-голямо чувство на удовлетворение от това да създадете нещо със собствените си ръце! Пролетта е идеалното време за проекти тип „Направи си сам“, когато слънцето започва да се появява и нощите стават по-дълги. Ако решите да се гмурнете и да започнете ремонт у дома или проект за дома и градината, знайте, че тези занимания често оставят след себе си много прах и мръсотия. За да поддържате ред и чистота, може да се доверите на прахосмукачка Kärcher за мокро и сухо почистване – идеална за почистване след ремонт и поддръжка на работилницата. С тези съвети „Направи си сам“ вашето пространство ще изглежда организирано и като ново, дори след най-прашния проект.
Подготовката е ключова
Всеизвестен факт е, че не можете да направите омлет без да счупите яйца. Така че е логично, че не можете да очаквате да правите проекти тип „Направи си сам“, без да срещнете много мръсотия и прах. След всеки ремонт у дома или обновяване, предстои голямо почистване и подреждане – особено важно за страдащите от алергии. Много домашни майстори прибягват до прахосмукачки, за да подредят своята работилница и да премахнат финия прах след ремонт.
Поради грубата мръсотия и голямото количество прах, стандартните прахосмукачки често достигат своя предел. За по-ефективно отстраняване на фин и едър прах, както и за почистване след ремонт, прахосмукачки за мокро и сухо почистване Kärcher са по-добрият избор. Те осигуряват мощно засмукване и дълготрайна работа.
Освен това, специалните плоски нагънати филтри и филтърни торби от флис, предназначени за ремонтни дейности, са идеални за почистване на фин прах. Те могат да се използват за по-дълги периоди от време, тъй като не се запушват бързо и се почистват лесно.
Направи си сам в градината: Оформете на открито
Когато температурите започнат да се покачват през пролетта, природата се събужда от зимния си сън, което сигнализира, че е време да облечете градината и следователно е време и за Направи си сам! Вътрешният двор, цветните и зеленчуковите лехи и градинските мебели биха могли да се справят с малко TLC, след като са били пренебрегнати през зимата.
Грижите за градината са на дневен ред.
След като пътеките около къщата са почистени от листа и пръст, вътрешният двор е пометен и е обърнато внимание на моравата, сега имате време да се концентрирате върху малки проекти „Направи си сам“. За почистване на външни повърхности и градински мебели може да използвате водоструйка Kärcher – ефективна и щадяща околната среда. Има безброй съвети и инструкции как да обновите градината си по ваш вкус. Това често включва разширяване на външната част на къщата с елементи, които изграждате сами. Една тенденция, която се наложи през последните години, е самостоятелното изграждане на цветни лехи от камък или дърво. В края на краищата повдигнатите лехи и повдигнатите кутии са не само практични и изглеждат добре, но също така позволяват на растенията да растат дори на места, където почвените условия не са оптимални. Домашните мебели за градината несъмнено са един от най-популярните проекти „Направи си сам“.
Съвет
След като използват трион за рязане на дърво или камък, домашните майстори ще открият, че прахосмукачката за сухо/мокро почистване помага за ефективно отстраняване на получения прах. И ако сте имали малка грешка, докато презасаждате или засаждате лехи и саксии за цветя, можете просто да изсмучете водата, както и мократа мръсотия с мокро/сухо смукачката. Тези смукачки се предлагат като модели, захранвани с кабел или на батерии. Безжичните устройства с акумулаторна батерия не изискват електрически контакт и предлагат на потребителите повече свобода и гъвкавост. За по-големи площи, метачната машина е добър избор за премахване на венчелистчета, пясък, пръст или листа бързо и без усилие.
Работа в дома: Начини за избягване на прах
Проектите тип „Направи си сам вкъщи“ не се ограничават само до градината – те често включват обновяване и в самия дом. След няколко години е нормално елементи като кухнята, банята или шкафовете в хола да влязат в списъка ви с неща за освежаване. Какъвто и ремонт в дома да предприемете, той почти винаги включва боядисване, пробиване и почистване на прах.
Ако къщата ви се преустройва или се извършват мащабни ремонтни дейности, нормално е да се образуват много строителни отпадъци - например при събаряне на стари стени или пробиване в тях. За да стане жилищното пространство отново годно за живеене, по-големите парчета отломки трябва първо да се изнесат от стаята на ръка или с помощта на кофа за боклук. След това може да се използва прахосмукачка за сухо/мокро почистване с интегрирана филтърна торба за ефективно и бързо отстраняване на фините частици прах. Това става особено лесно при строителни и ремонтни отпадъци като мазилка, цимент или парчета тухли. Прахосмукачката също се справя с лекота с влажната мръсотия, която може да се получи при сваляне на тапети.
Прахосмукачката за сухо/мокро почистване е полезна дори за по-малки проекти за обновяване, като ви позволява да избегнете скъпото основно почистване след приключване на ремонтните работи. Прахът може да бъде предотвратен благодарение на широката гама от аксесоари на устройството. За някои проекти, като добавяне на ново осветление към тавана, вие прекарвате повече време в покриване на мебели и почистване, отколкото в действителното „Направи си сам“. Прахоуловителят при пробиване може да помогне! Аксесоарът се свързва към смукателния маркуч. За събиране на праха от пробиването приставката се поставя на желаното място на стената или тавана и се включва прахосмукачката. Прахоуловителят при пробиване ще остане здраво закрепен където и да е поставен. Сега можете да пробивате, без да се притеснявате за прах или остатъци, защото прахът от пробиването веднага се поема от прахосмукачката за сухо/мокро почистване. Съвет: Най-добре е да оставите прахосмукачката да работи известно време след пробиване. Това предотвратява падането на излишния прах от свредлото на пода.
Почистване на гараж, работилница и навес след завършване на проекта „Направи си сам“.
Подходящата работилница е от съществено значение за ентусиастите на темата „Направи си сам“. В нея могат безопасно да се съхраняват всички инструменти, оборудване и строителни материали, а пространството осигурява удобство и спокойствие при рендосване, пробиване и шлайфане. Много собственици дори обособяват отделна стая в дома си за тази цел.
За онези, които разполагат с по-малко място или работят по проекти само от време на време, гаражът е идеалното решение – осигурява тишина, пространство и захранване за всички уреди Kärcher и инструменти. След приключване на проекта обаче идва въпросът: как да се предотврати натрупването на прах и как да се извърши ефективно почистване на гаража и работилницата?
Най-доброто решение е прахосмукачка Kärcher за сухо и мокро почистване. Тя е създадена за почистване след ремонт и е идеалният помощник при отстраняване на стърготини, прах и мръсотия, които се образуват при рендосване, рязане или шлайфане. Някои модели се предлагат с интегриран контакт, което позволява директно свързване на инструменти като циркуляри, фрези или триони. Прахосмукачката се включва и изключва автоматично, синхронизирано с електрическия инструмент, като засмуква праха още по време на работа.
При работа с фин прах винаги е препоръчително да се използва филтърна торбичка, която предпазва уреда и осигурява по-дълъг живот на филтъра.
Съвет
Ако вече почиствате гаража си, можете също да почистите и своя автомобил. Широка гама от аксесоари за почистване на автомобила могат да се прикрепят към сухо/мокро смукачката за почистване на стелките на автомобила, както и на по-малки места за съхранение, както и за осигуряване на чистота между седалките.
Почистете градинската барака
Вместо да бърникат в гаража, много амбициозни ентусиасти „направи си сам“ разполагат с малка работилница в гаража или градинския навес. Работна маса обикновено може да се монтира без никакви проблеми, така че да могат да се извършват дребни и основни дейности в къщата и градината. Ако притежавате навес като този, ще сте наясно, че подредеността често остава на заден план поради многобройните проекти „Направи си сам“. Ако в бараката има уреди и инструменти, които не се използват постоянно, мръсотия, прах или дори вредители като бръмбари, мравки или паяци могат да се натрупат върху и между инструментите. Затова се препоръчва редовно да почиствате бараката - особено след завършване на много обширни проекти „Направи си сам“.
Първата стъпка е да помислите за организирането на бараката. Рафтовете и скобите по стените не само поддържат нещата подредени, но и правят почистването на работилницата много по-лесно. Ето защо е най-добре за хоби майсторите да почистят старателно бараката, преди да я почистят. По-малките междинни зони в работилницата могат да се почистват с прахосмукачка за сухо/мокро почистване. Всичко, което трябва да направите, е да прикрепите нормална смукателна тръба, да включите уреда и да вакуумирате между скоби, рафтове и инструменти.
Не се притеснявайте, ако попаднете на винтове или пирони, които се крият в пролуките. Прахосмукачката за сухо/мокро почистване може също да отстранява груби и остри материали бързо и лесно, без да се повреди, благодарение на високата си устойчивост, както и специалните смукателни тръби, които се предлагат в различни размери. Дори по-големи площи между циркулярни триони или работни маси се почистват лесно с прахосмукачка. Повечето модели имат функция за издухване и следователно не само изсмукват мръсотията, но също така ефективно премахват дървесен прах и подобни замърсявания дори от най-малките пролуки, като ги обдухват със силния въздушен поток.