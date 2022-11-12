Работа в дома: Начини за избягване на прах

Проектите тип „Направи си сам вкъщи“ не се ограничават само до градината – те често включват обновяване и в самия дом. След няколко години е нормално елементи като кухнята, банята или шкафовете в хола да влязат в списъка ви с неща за освежаване. Какъвто и ремонт в дома да предприемете, той почти винаги включва боядисване, пробиване и почистване на прах.

Ако къщата ви се преустройва или се извършват мащабни ремонтни дейности, нормално е да се образуват много строителни отпадъци - например при събаряне на стари стени или пробиване в тях. За да стане жилищното пространство отново годно за живеене, по-големите парчета отломки трябва първо да се изнесат от стаята на ръка или с помощта на кофа за боклук. След това може да се използва прахосмукачка за сухо/мокро почистване с интегрирана филтърна торба за ефективно и бързо отстраняване на фините частици прах. Това става особено лесно при строителни и ремонтни отпадъци като мазилка, цимент или парчета тухли. Прахосмукачката също се справя с лекота с влажната мръсотия, която може да се получи при сваляне на тапети.

Прахосмукачката за сухо/мокро почистване е полезна дори за по-малки проекти за обновяване, като ви позволява да избегнете скъпото основно почистване след приключване на ремонтните работи. Прахът може да бъде предотвратен благодарение на широката гама от аксесоари на устройството. За някои проекти, като добавяне на ново осветление към тавана, вие прекарвате повече време в покриване на мебели и почистване, отколкото в действителното „Направи си сам“. Прахоуловителят при пробиване може да помогне! Аксесоарът се свързва към смукателния маркуч. За събиране на праха от пробиването приставката се поставя на желаното място на стената или тавана и се включва прахосмукачката. Прахоуловителят при пробиване ще остане здраво закрепен където и да е поставен. Сега можете да пробивате, без да се притеснявате за прах или остатъци, защото прахът от пробиването веднага се поема от прахосмукачката за сухо/мокро почистване. Съвет: Най-добре е да оставите прахосмукачката да работи известно време след пробиване. Това предотвратява падането на излишния прах от свредлото на пода.