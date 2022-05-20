Специалният плосък нагънат филтър Renovation KFI 4440 е идеален за смукачка на фини и груби замърсявания, както и на течности. Също така е идеален за изсмукване на фин прах, генериран по време на ремонтни дейности и при работа с електрически инструменти. Полиестерният материал прави филтъра устойчив на влага. Незалепващото покритие също така ефективно предпазва филтъра от запушване и осигурява дълготрайна всмукателна мощност и оптимално филтриране на прах по време на употреба. Вграден в патентована филтърна кутия, плоският нагънат филтър може да се сменя удобно и бързо – без никакъв контакт с мръсотия: просто отворете филтърната кутия, сменете филтъра, затворете филтърната кутия – и това е. Разработено като подходящо за клиента за сухо/мокро смукачки Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 и MV 4–6.