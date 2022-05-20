Плосък нагънат филтър Renovation WD 4-6
Специален плосък нагънат филтър за дълготрайна всмукателна мощност при изсмукване на фин прах по време на ремонти и при работа с електрически инструменти. Подходящ за сухо/мокро смукачки Керхер.
Специалният плосък нагънат филтър Renovation KFI 4440 е идеален за смукачка на фини и груби замърсявания, както и на течности. Също така е идеален за изсмукване на фин прах, генериран по време на ремонтни дейности и при работа с електрически инструменти. Полиестерният материал прави филтъра устойчив на влага. Незалепващото покритие също така ефективно предпазва филтъра от запушване и осигурява дълготрайна всмукателна мощност и оптимално филтриране на прах по време на употреба. Вграден в патентована филтърна кутия, плоският нагънат филтър може да се сменя удобно и бързо – без никакъв контакт с мръсотия: просто отворете филтърната кутия, сменете филтъра, затворете филтърната кутия – и това е. Разработено като подходящо за клиента за сухо/мокро смукачки Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 и MV 4–6.
Характеристики и предимства
Полиестерен филтърен материал с незалепващо покритие
- За дълготрайна всмукателна мощност и оптимално филтриране на прах по време на употреба.
- За непрекъсната работа.
- Влагоустойчив и дълготраен.
Патентована технология за сваляне на филтъра
- Мокро и сухо почистване без смяна на филтъра
- Сменете плоския нагънат филтър за секунди, като разгънете филтърната кутия – без контакт с мръсотия.
Подходящ за смукачки за мокро и сухо Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,13
|Тегло с опаковката (кг)
|0,182
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|163 x 104 x 50
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Сфера на приложение
- Фина мръсотия
- Отстраняване на груби замърсявания (например в сервиза, гаража или мазето)
- Ефективно изсмукване на течности
- Работилница
- Реновиране