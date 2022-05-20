Плосък нагънат филтър Renovation WD 4-6

Специален плосък нагънат филтър за дълготрайна всмукателна мощност при изсмукване на фин прах по време на ремонти и при работа с електрически инструменти. Подходящ за сухо/мокро смукачки Керхер.

Специалният плосък нагънат филтър Renovation KFI 4440 е идеален за смукачка на фини и груби замърсявания, както и на течности. Също така е идеален за изсмукване на фин прах, генериран по време на ремонтни дейности и при работа с електрически инструменти. Полиестерният материал прави филтъра устойчив на влага. Незалепващото покритие също така ефективно предпазва филтъра от запушване и осигурява дълготрайна всмукателна мощност и оптимално филтриране на прах по време на употреба. Вграден в патентована филтърна кутия, плоският нагънат филтър може да се сменя удобно и бързо – без никакъв контакт с мръсотия: просто отворете филтърната кутия, сменете филтъра, затворете филтърната кутия – и това е. Разработено като подходящо за клиента за сухо/мокро смукачки Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 и MV 4–6.

Характеристики и предимства
Полиестерен филтърен материал с незалепващо покритие
  • За дълготрайна всмукателна мощност и оптимално филтриране на прах по време на употреба.
  • За непрекъсната работа.
  • Влагоустойчив и дълготраен.
Патентована технология за сваляне на филтъра
  • Мокро и сухо почистване без смяна на филтъра
  • Сменете плоския нагънат филтър за секунди, като разгънете филтърната кутия – без контакт с мръсотия.
Подходящ за смукачки за мокро и сухо Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,13
Тегло с опаковката (кг) 0,182
Размери (Д × Ш × В) (мм) 163 x 104 x 50
Сфера на приложение
  • Фина мръсотия
  • Отстраняване на груби замърсявания (например в сервиза, гаража или мазето)
  • Ефективно изсмукване на течности
  • Работилница
  • Реновиране