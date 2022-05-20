Филтърни торби от флийс Renovation
Специална филтърна торба от флийс за дълготрайна всмукателна мощност при изсмукване на фин прах по време на ремонти и при работа с електрически инструменти. Подходящ за сухо/мокри смукачки Kärcher.
Специалните филтърни торби от флийс Renovation са идеални за сухо/мокра смукачка и също така са перфектни за изсмукване на фин прах, генериран по време на ремонтни дейности и при работа с електрически инструменти. Петслойният, изключително устойчив на разкъсване флийс материал с предфилтър гарантира, че повърхността на филтъра няма да се запуши, като по този начин гарантира дълготрайна всмукателна мощност и оптимално филтриране на прах по време на употреба. Разработено като подходящо за сухо/мокро смукачки Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 и MV 4–6. Обхват на доставката: 4 торби.
Характеристики и предимства
Петслоен флийс материал, вкл. Предфилтър
- За дълготрайна всмукателна мощност и оптимално филтриране на прах по време на употреба.
- За непрекъсната работа.
- Изключително устойчив на разкъсване, идеален за тежка употреба.
Подходящ за смукачки за мокро и сухо Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|4
|Цвят
|сив
|Тегло (кг)
|0,27
|Тегло с опаковката (кг)
|0,37
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|265 x 185 x 68
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Изсмукване на сухи замърсявания
- Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания
- Работилница
- Реновиране