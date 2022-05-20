Специалните филтърни торби от флийс Renovation са идеални за сухо/мокра смукачка и също така са перфектни за изсмукване на фин прах, генериран по време на ремонтни дейности и при работа с електрически инструменти. Петслойният, изключително устойчив на разкъсване флийс материал с предфилтър гарантира, че повърхността на филтъра няма да се запуши, като по този начин гарантира дълготрайна всмукателна мощност и оптимално филтриране на прах по време на употреба. Разработено като подходящо за сухо/мокро смукачки Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 и MV 4–6. Обхват на доставката: 4 торби.