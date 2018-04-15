Вместо неудобно допълнително почистване или прахосмучене, можете да отстраните праха от пробиването директно. Няма значение дали пробивате в стената или тавана, или дори повърхности като плочки, тапети, гипс, камък, бетон или дърво: благодарение на патентованата двукамерна система и гумено уплътнение, аксесоарът за многофункционални смукачки WD 2-6 впечатлява на всяка повърхност. Не е нужно да разчитате на помощта на втори човек. Можете да пробивате и изсмуквате праха от пробиването сам и без усилие. Нашият уред за улавяне на прах е подходящ за всички стандартни бормашини с големина на бургията до 15 мм.