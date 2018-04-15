Прахоуловител при пробиване
Новият аксесоар за нашите многофункционални смукачки WD 2-6 позволява безопасно пробиване в стени и тавани без прах. Прахът от пробиването се изсмуква директно.
Вместо неудобно допълнително почистване или прахосмучене, можете да отстраните праха от пробиването директно. Няма значение дали пробивате в стената или тавана, или дори повърхности като плочки, тапети, гипс, камък, бетон или дърво: благодарение на патентованата двукамерна система и гумено уплътнение, аксесоарът за многофункционални смукачки WD 2-6 впечатлява на всяка повърхност. Не е нужно да разчитате на помощта на втори човек. Можете да пробивате и изсмуквате праха от пробиването сам и без усилие. Нашият уред за улавяне на прах е подходящ за всички стандартни бормашини с големина на бургията до 15 мм.
Характеристики и предимства
За пробиване без прах и остатъци
Прахоуловителя при пробиване работи надеждно на всички конвенционални стени и таванни повърхности
Пробиването над главата ви е по-лесно от всякога
Пробиването и изсмукването без помощта на втори човек е безпроблемно
Лесна работа - свържете смукателния маркуч, включете прахосмукачката, поставете аксесоара в желаното положение и пробийте
С натискането на жълтия бутон позицията на устройството за прах може лесно да се промени, без да е необходимо изключването на смукачката
Подходящ за всички многофункционални смукачки Керхер Home & Garden
Подходящ за всички перящи смукачки Kärcher от серии устройства SE 4, SE 5 и SE 6
Спецификации
Технически данни
|Стандартна номинална ширина (мм)
|35
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,185
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,283
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|207 x 106 x 117
Сфера на приложение
- Плочки
- Тапети
- Гипс
- Дърво
- Камък
- Бетон