Източване на градинското езерце и преместване на растения и риби

Преди да започнете почистването на градинското езеро, растенията и животните – като риби и жаби – трябва временно да бъдат преместени, а водата от езерото да се източи. Най-бързият и ефективен начин за източване на езерцето е използването на потопяема помпа за мръсна вода, поставена в най-дълбоката точка, където се натрупва най-много утайка и кал.

След като езерото се изпразни, насипната кал от дъното се отстранява първа. Облицовката, чакълът и по-големите камъни могат да бъдат почистени с водоструйка, за да се освободи залепналата мръсотия. Работата трябва да се извършва с плоска водна струя, за да не се повреди облицовката на езерото. Особено внимание е необходимо при почистването на краищата на езерото, тъй като именно там се утаява най-много замърсяване. След това образувалата се мръсна вода може отново да се изпомпа с потопяемата помпа.

След почистването облицовката на езерото трябва внимателно да се провери за пукнатини и течове. При необходимост те могат да се ремонтират с остатъци от облицовката и водоустойчиво PVC лепило. Ако всичко е изправно, растенията се връщат на мястото им и градинското езеро се пълни с прясна вода.

Особено внимание трябва да се обърне, когато в езерото живеят риби. Те трябва да бъдат преместени внимателно в подходящи съдове, които служат като временен дом по време на почистването. За да се осигурят възможно най-близки условия до естествената им среда, контейнерите трябва да се напълнят така, че около една трета от водата да бъде от самото езеро. Това предпазва и езерните растения от изсушаване.

След почистването прясната вода не бива да се налива твърде бързо, за да може температурата да се изравни постепенно и суспендираните частици да се утаят по-лесно на дъното на езерото.