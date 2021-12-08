Почистване на градинско езеро: най-добрите съвети за чиста вода
Градинското езерце е красиво допълнение към всяка градина и естествено привлича вниманието, но за да остане привлекателно и функционално, е необходима редовна поддръжка и почистване на градинското езеро. Само добре поддържано изкуствено езеро може да осигури чиста вода и здравословна среда за растенията и животните в него.
С правилните методи за почистване на езерце, премахване на утайки и контрол на водорасли и органични отпадъци, поддръжката става значително по-лесна. С тези практични съвети почистването на градинското езеро е гарантирано успешна през цялата година.
Почистване на изкуствено езеро: Кога и как?
Почистването на градинското езеро трябва да се извършва старателно поне два пъти годишно – веднъж през пролетта и отново в края на есента. Тези два периода са най-важни за поддържане на чиста вода в изкуственото езеро и за запазване на баланса в екосистемата.
През есента почистването и зазимяването на езерото са от особено значение. Падналите листа, мъртвите растителни остатъци и насекоми образуват органична маса на дъното на езерото. При разлагането ѝ се изразходва голямо количество кислород, което при наличие на ледена покривка и слаба циркулация на водата може да доведе до липса на кислород за рибите и жабите. Затова е важно градинското езерце да бъде добре почистено преди зимата, да се премахне калта и да се осигури здрава и стабилна екосистема.
След зимата, при пролетното почистване на езерото, в него отново са се натрупали листа, растителни остатъци и често дебел слой кал на дъното. Поради това езерото трябва да се почисти отново – водата да се източи, дъното да се почисти основно и след това да се налее прясна вода. Така градинското езеро е оптимално подготвено за летните месеци и за активния растеж на растенията.
Източване на градинското езерце и преместване на растения и риби
Преди да започнете почистването на градинското езеро, растенията и животните – като риби и жаби – трябва временно да бъдат преместени, а водата от езерото да се източи. Най-бързият и ефективен начин за източване на езерцето е използването на потопяема помпа за мръсна вода, поставена в най-дълбоката точка, където се натрупва най-много утайка и кал.
След като езерото се изпразни, насипната кал от дъното се отстранява първа. Облицовката, чакълът и по-големите камъни могат да бъдат почистени с водоструйка, за да се освободи залепналата мръсотия. Работата трябва да се извършва с плоска водна струя, за да не се повреди облицовката на езерото. Особено внимание е необходимо при почистването на краищата на езерото, тъй като именно там се утаява най-много замърсяване. След това образувалата се мръсна вода може отново да се изпомпа с потопяемата помпа.
След почистването облицовката на езерото трябва внимателно да се провери за пукнатини и течове. При необходимост те могат да се ремонтират с остатъци от облицовката и водоустойчиво PVC лепило. Ако всичко е изправно, растенията се връщат на мястото им и градинското езеро се пълни с прясна вода.
Особено внимание трябва да се обърне, когато в езерото живеят риби. Те трябва да бъдат преместени внимателно в подходящи съдове, които служат като временен дом по време на почистването. За да се осигурят възможно най-близки условия до естествената им среда, контейнерите трябва да се напълнят така, че около една трета от водата да бъде от самото езеро. Това предпазва и езерните растения от изсушаване.
След почистването прясната вода не бива да се налива твърде бързо, за да може температурата да се изравни постепенно и суспендираните частици да се утаят по-лесно на дъното на езерото.
Съвет: Използване на кал като тор
Водата, която остава след почистването, и биологичните остатъци като листа или цветен прашец могат да бъдат отстранени със специални екстрактори за кал или сухо/мокро смукачки. Част от остатъка се оставя да остане в градинското езеро, за да се подпомогне неговото регенериране. А за всмуканата кал може да се намери и разумна по-нататъшна употреба – в изсушен вид тя е подходяща като тор за градински цветни лехи.
Прибиране на деликатни растения и риби за зимата, за да бъдат защитени от замръзване
Зазимяването на градинското езеро включва и правилната грижа за растенията и рибите, които са чувствителни към ниски температури. Деликатните водни растения, като водни зюмбюли или цветове на лотос, не трябва да се връщат в езерото след есенното почистване. Вместо това е препоръчително те да прекарат зимата защитени от студа – например в кофа с вода, поставена в къщата, гаража или навеса. Растенията се връщат обратно в градинското езеро едва през следващата пролет.
Ако в градинското езеро живеят риби, то трябва да бъде защитено от пълно замръзване през зимата. При пълно заледяване ферментационните газове, които се образуват на дъното на езерото, не могат да се отделят и това може да доведе до отравяне на рибите и недостиг на кислород. Затова е важно да се осигури постоянен газообмен и достатъчно кислород във водата.
Съществуват различни решения за предотвратяване на замръзването на езерото – от използване на дългостъблени езерни растения до специални устройства за размразяване от полистирол, които поддържат отвор в ледената покривка дори при силен студ.
Зазимяване на техниката
Водните помпи не трябва да остават в езерото през зимата, тъй като помпената техника може да бъде напълно унищожена от замръзване. Между другото, това важи и за водоструйките. Ако вече нямате нужда от нея, след като езерото е почистено, трябва да изхвърлите остатъчната вода. Маркучът за вода се отстранява, за да се прекъсне подаването на вода. След това струйника се пуска за малко – за около половин минута – за да се изведе налягането и остатъчната вода от системата. Приготвена по този начин, тя безопасно оцелява през зимата и може да бъде поставена на защитено от замръзване място до пролетното почистване. Следователно трябва да се препоръча съхраняването на водоструйката на защитено от замръзване място, за да се избегне повреда на помпата.
Поддръжка на езерото: Редовно почистване на листата
За да гарантирате, че градинското езеро остава красиво в градината през цялата година, трябва също така винаги да гарантирате, че езерото е чисто през цялата година. Паднали листа, лесно видими зелени водорасли на повърхността на водата и мъртви части от растения могат да бъдат уловени от водата с мрежа без големи усилия. Мрежата, опъната над езерото, върши добра работа, като го предпазва от падащи листа на съседни дървета през есента.
Премахване на водорасли от езерото
Премахването на водорасли от градинското езеро започва още с тяхната превенция. Най-важният фактор за образуването на водорасли е съдържанието на хранителни вещества във водата. То може лесно да се провери чрез тест за pH на езерото. Ако стойността на pH е между 6,8 и 8,2, т.е. в неутралния диапазон, условията са оптимални. При по-високи стойности (алкален диапазон) съдържанието на хранителни вещества се увеличава и водораслите в езерото започват да се развиват по-интензивно.
За да се ограничи растежът на водорасли, е важно градинското езеро да не бъде изложено на прекалено много пряка слънчева светлина, тъй като топлината допълнително стимулира тяхното развитие. Също така се препоръчва използването на езерна почва с ниско съдържание на хранителни вещества и засаждането на различни водни растения, които спомагат за поддържането на естествен баланс във водното тяло. Растенията усвояват хранителните вещества, необходими за растежа им, като по този начин ограничават ресурсите за водораслите.
Редовното подрязване на водните растения също е важна част от поддръжката на езерото, тъй като предотвратява натрупването на излишна биомаса. Като общо правило важи, че малките градински езера изискват повече поддръжка от по-големите. Поради по-малката дълбочина и по-ниския воден обем, в ограничено пространство се натрупва повече биомаса, а водата се загрява по-бързо през лятото.
По-високите температури водят до по-лоши параметри на водата, по-високо съдържание на хранителни вещества и съответно по-силен растеж на водорасли. Затова като цяло може да се каже, че колкото по-голямо е езерото, толкова по-ниски са усилията за поддръжка и контрол на водораслите.