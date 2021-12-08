Практически съвети за напояване на градината
Когато температурите се повишат през летните месеци и с дни няма валежи, поливането на градината става от ключово значение за здравето на цветята, зеленчуковите растения и тревата. Но какво е важно да имате предвид при правилното поливане на градината? С тези практически съвети за напояване на градината ще осигурите оптимални условия за растенията и ще помогнете градината ви да премине по-лесно през горещия сезон.
Кога и как трябва да поливам градината си?
Редовното поливане на градината – включително тревата, декоративните и култивираните растения и цветя – е задължително условие за здрав и зелен градински пейзаж. Важно е обаче да знаете кога и как да поливате градината, за да бъде напояването ефективно. От значение са най-вече подходящото време за поливане, използваното оборудване за поливане и правилната техника на поливане. Също така трябва да се съобразявате с различните нужди на растенията и типовете почви, тъй като те изискват различен подход при поливането и поддръжката на градината.
Пет съвета за правилно поливане на градината
1. Изберете правилното време за поливане
Сутрин или средата на сутринта е най-доброто време за поливане на градината. Особено през лятото, когато температурите през деня са високи, водата има време постепенно да проникне дълбоко в почвата при все още меки условия. Поливането на градината по обяд не е препоръчително, тъй като водата се изпарява бързо и често не достига до корените на растенията.
Много хора избират вечерно поливане на градината след работа, което също е възможно, но може да има нежелан ефект – листата остават влажни дълго време и това привлича охлюви и други градински вредители.
2. Изберете подходящото оборудване за поливане на градината
Преди да изберете подходяща система за поливане на градината, е добре да си зададете следния въпрос: кой водоизточник за поливане на градината искате да използвате и как водата ще достигне до растенията? По принцип съществуват три основни източника на вода – събрана дъждовна вода от резервоар, подпочвена вода от кладенец или директно свързване на маркуч или система за поливане към водопроводната връзка на къщата.
Последният вариант е по-скъп в дългосрочен план, което означава, че инвестицията в система за поливане с помпа може да бъде по-икономично решение. Що се отнася до разпределението на водата, има различни видове оборудване за поливане на градината – пръскачки, маркучи, дюзи, помпи и таймери за поливане, които позволяват ефективно и контролирано напояване (информация за тях по-долу). За удобно съхранение на системите от маркучи са подходящи колички и макари за маркучи.
3. Поливайте редовно градината
Основният принцип при поливане на градината е ясен: редовното, но правилно дозирано поливане дава най-добри резултати. Растенията и лехите трябва да се поливат обилно, така че водата да проникне дълбоко в почвата и да достигне до корените. Важно е обаче да избягвате ежедневното поливане на градината, тъй като то е не само ненужно, но и води до по-високи разходи и излишна консумация на ресурси.
Колко често да поливате градината зависи в голяма степен от типа почва. Като ориентир можете да запомните следното правило: песъчливите почви се нуждаят от поливане приблизително на всеки четири дни, докато глинестите почви задържат повече влага и обикновено е достатъчно обилно поливане веднъж седмично.
4. Имайте предвид нуждите на растенията и почвите
При поливане на градината е важно да се съобразявате както с нуждите на растенията, така и с типа почва. Трябва да избягвате използването на много студена вода, тъй като студената чешмяна вода причинява стрес за повечето растения. По-добър вариант е поливане с дъждовна вода или вода от резервоар, която може да се разпределя с помощта на бустерна помпа.
Разбира се, чешмяната вода може да се използва за поливане на градината, но тя има някои недостатъци в сравнение с поливането с подпочвени или дъждовни води – по-ниската ѝ температура и твърдостта могат да повлияят неблагоприятно на растенията. Затова е добре да се информирате и за качеството на водата във вашия район, тъй като твърдата вода може да увреди чувствителните растения.
Един универсален план за поливане трудно може да се приложи, защото нуждите от вода на различните растения варират. Цветните лехи обикновено изискват по-малко вода от саксийните растения. За да прецените от колко вода се нуждае дадено растение, обърнете внимание на листата му – многото тънки и меки листа са знак за по-висока нужда от вода, докато дебелите, твърди или космати листа означават по-ниска потребност.
Най-големият консуматор на вода в градината е тревата. Поливането на тревата трябва да се извършва 3–4 пъти седмично, особено при песъчлива почва. При глинести почви, които задържат повече влага, обикновено е достатъчно обилно поливане на градината веднъж седмично.
5. Подгответе се правилно за зимата
Източването на вашата собствена градинска напоителна система е проблем за любителите на градината всяка година, когато става въпрос за зазимяване на градината. Помпите за мръсна вода, например, са подходящи за отстраняване на вода от езера и кладенци, докато потопяемите помпи за чиста вода с плоско засмукване могат да се използват за басейни.
Поливане с лейка, маркуч или система за поливане?
За по-ранните поколения въпросът за подходящото оборудване за поливане на градината дори не е възниквал. Лейката беше единственият вариант. Днес ситуацията е съвсем различна. Има много инструменти като мобилни пръскачки и пистолети за пръскане с функция за пръскане и дори цялостни системи за напояване (например с помпи за дъждовна вода). И така, коя част от оборудването ще отговори на вашите лични нужди?
Лейката винаги е сред основното оборудване. Въпреки множеството модерни и ефективни устройства за поливане на градината, лейка винаги може да се намери в почти всяка градина. Тя е подходяща за поливане на саксийни растения и лехи. Можете също така внимателно да поливате декоративни растения с приставката за пръскане. Но решаващият недостатък остава – многократното пълнене и носене на лейката изисква сила и може бързо да доведе до болки в гърба и раменете
Поливайте градината си сами или я оставете да се полива сама? За по-големи площи поливането само с маркуч е разумно само в ограничена степен. Ако става въпрос за поливане на малка морава, можете да използвате маркуча и пръскачката или пистолета за поливане с чиста съвест. Маркучите на Kärcher са здрави и са проектирани така, че да не се прегъват, което значително увеличава тяхната издръжливост.
За по-големи градински площи е по-подходящо да се използват системи за напояване, които осигуряват равномерно и ефективно поливане на градината. В много случаи пръскачка за трева, свързана към водопровода или към помпа с маркуч, е напълно достатъчно решение.
Особено практични са мобилните пръскачки за поливане, които разполагат с регулируема ширина на пръскане. Това позволява ръчно да настройвате обхвата и количеството вода според нуждите на тревните площи и растенията, което води до по-икономично и ефективно напояване. Важно е пръскачката да бъде избрана според формата и размера на площта, за да се осигури оптимално разпределение на водата.
За тези, които искат да подходят по-професионално към поливането на градината, съществуват перфектно координирани помпи и системи за напояване. Тези системи за поливане не само спестяват време, но осигуряват и ефективно и равномерно напояване, като същевременно пестят вода и други ресурси.
Благодарение на целенасоченото разпределение на водата, отделните растения, лехи и тревни площи получават точното количество влага, от което се нуждаят. Това прави системите за напояване устойчиво решение за дългосрочна грижа за градината и по-добро развитие на растенията.
Как работи поливането на градината с дъждовна вода
В крайна сметка поливането на градината зависи от личните предпочитания и наличното градинско пространство. Като хоби градинар е добре да познавате предимствата на поливането на градината с дъждовна вода. На първо място, този метод не изисква разходи за питейна вода и е изключително екологично решение.
На второ място, дъждовната вода има важно предимство пред чешмяната – тя представлява естествено мека вода, с неутрално pH и без микроби и вредни примеси. Въпреки че чешмяната вода също е с високо качество, в различните региони тя може да се различава по твърдост или да съдържа нежелани отлагания, особено при по-стари водопроводни инсталации. Ако имате съмнения, е препоръчително предварително да проверите качеството на водата.
Дъждовната вода е чиста по природа и особено подходяща за напояване на градината. Остава само да изберете как да я събирате – чрез варели за дъждовна вода, цистерни или кладенци. Събраната вода може лесно и ефективно да се разпределя в градината с помощта на варелни помпи, бустерни градински помпи, както и системи от маркучи и пръскачки, което прави този начин на поливане практичен и устойчив.
Поливане на градината с подпочвени води и вода от кладенци
Точно както при поливане на градината с дъждовна вода, не е нужно да се притеснявате за качеството на водата, когато поливате с подпочвена вода или вода от кладенци. Ако искате да ги използвате за поливане на градината, трябва да се информирате предварително за нивото на подпочвените води. Можете да разберете това от местното управление на водата. Вашият съсед може вече да може да ви даде информация за това при разговор над градинската ограда. По принцип въпросът за поливането на градината с подпочвени води и вода от кладенци е финансов въпрос. Поливането на градината с чешмяна вода означава текущи разходи, докато изграждането на кладенец е еднократна инвестиция и обикновено се възстановява само след няколко години. Във всеки случай си струва да проверите. Друго нещо, което не трябва да забравяте е, че ако искате да изградите кладенец, трябва да го регистрирате в отговорната община. Винаги трябва да се информирате предварително за изискванията за местни разрешителни и законови ограничения.
Снабдяването на вашата градина със собствен кладенец е екологична алтернатива на поливането с чешмяна вода. За да гарантирате, че водата от кладенеца може да се разпределя в растенията и лехите, имате нужда и от помпа. За това особен интерес представлява поливането с нагнетателни помпи. С капацитет на помпата до 7000 литра на час, здравите и издръжливи помпи са идеални за транспортиране на вода от резервоари и кладенци.
Автоматично поливане с помпа
Можете да спестите много време и да поливате градината си по целесъобразен и ефективен начин, като използвате автоматично контролирано напояване. Използвайки сензори за поливане и таймери за вода, вие като собственик на градина имате пълен контрол върху това кога и каква част от градината трябва да се полива. Системата може например да бъде програмирана така, че да се включва в ранните сутрешни часове, когато всички още спят. Автоматичното напояване също е идеално решение, ако искате да пътувате, но нямате никого под ръка, който би могъл да поеме отнемащото време поливане на вашата градина. Тук можете да разберете какво е важно, когато става въпрос за автоматично поливане с таймери за напояване.