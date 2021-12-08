2. Изберете подходящото оборудване за поливане на градината

Преди да изберете подходяща система за поливане на градината, е добре да си зададете следния въпрос: кой водоизточник за поливане на градината искате да използвате и как водата ще достигне до растенията? По принцип съществуват три основни източника на вода – събрана дъждовна вода от резервоар, подпочвена вода от кладенец или директно свързване на маркуч или система за поливане към водопроводната връзка на къщата.

Последният вариант е по-скъп в дългосрочен план, което означава, че инвестицията в система за поливане с помпа може да бъде по-икономично решение. Що се отнася до разпределението на водата, има различни видове оборудване за поливане на градината – пръскачки, маркучи, дюзи, помпи и таймери за поливане, които позволяват ефективно и контролирано напояване (информация за тях по-долу). За удобно съхранение на системите от маркучи са подходящи колички и макари за маркучи.

3. Поливайте редовно градината

Основният принцип при поливане на градината е ясен: редовното, но правилно дозирано поливане дава най-добри резултати. Растенията и лехите трябва да се поливат обилно, така че водата да проникне дълбоко в почвата и да достигне до корените. Важно е обаче да избягвате ежедневното поливане на градината, тъй като то е не само ненужно, но и води до по-високи разходи и излишна консумация на ресурси.

Колко често да поливате градината зависи в голяма степен от типа почва. Като ориентир можете да запомните следното правило: песъчливите почви се нуждаят от поливане приблизително на всеки четири дни, докато глинестите почви задържат повече влага и обикновено е достатъчно обилно поливане веднъж седмично.