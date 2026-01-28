BP 2.000-18 Barrel
Акумулаторната варелна помпа BP 2.000-18 Barrel прави възможно използването на ценна дъждовна вода и в градини без електрическа връзка. Това спестява не само питейна вода, но и пари.
Устойчива и евтина: Варелната помпа BP 2.000-18 Barrel е идеалното решение за градини без електрическа връзка и е перфектната подмяна на обикновената лейка. Скъпата питейна вода се спестява благодарение на безплатната, богата на хранителни вещества дъждовна вода. Скобата за монтиране осигурява не само перфектно закрепване за различни варели, но и комфортна за гърба работа благодарение на копчето за включване / изключване, както и опцията за монтиране на батерия. Благодарение на прозрачния капак на батерията, потребителят има перфектен изглед към дисплея на батерията в реално време. За да се гарантира, че маркучът не се прегъва по време на поливане, има водач за маркуча, който осигурява постоянен воден поток. В зависимост от изискванията и областта на приложение, този водач на маркуча може да бъде разположен в 3 позиции: отляво или отдясно на акумулатора, или да се остави на ръба на цевта. Благодарение на малкия си размер, леката помпа може да се побере и в тесни отвори на бъчви, например IBC контейнери. Вграденият предфилтър предпазва помпата от замърсяване.
Характеристики и предимства
Три позиции на изхода на маркучаПерфектна настройка към всякакво приложение.
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на КерхерТехнология Реално време с LCD дисплей: показва оставащо работно време, оставащо време за зареждане и капацитет на батерията. Сменяемата акумулаторна батерия може да бъде използвана с всички уреди от 18 V платформа на Керхер Battery Power.
Гъвкаво закрепване на ръба на варелаПерфектно закрепване на всеки варел благодарение на високата точност на напасване.
Лек и маневрен
- Помпата се влиза в тесни отвори (например IBC контейнери).
Регулируема дължина на маркуча
- Перфектно напасване към различни дълбочини на варели.
Държач за батерии
- Стабилен монтаж на батерията.
Вграден бутон за включване/изключване на батерията
- Удобна за гърба, ергономична работа без навеждане.
Водач за маркуч
- Предотвратяване на прегъване на маркуча и по този начин постоянен воден поток.
Интегриран предфилтър
- Защитава помпата срещу замърсяване и увеличава и така удължава продължителността на експлоатационния живот и безопасността при употреба.
Прозрачен капак
- Идеален достъп до LCD дисплея на батерията с технология в реално време.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Номинална входна мощност (Вт)
|80
|Максимален дебит (л/ч)
|< 2000
|Височина на дебита (м)
|макс. 20
|Налягане (бар)
|макс. 2
|Дълбочина на потапяне (м)
|макс. 1,8
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Напрежение (В)
|18
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 25 (2,5 Ah) / макс. 50 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|1,108
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,6
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|173 x 135 x 316
Обхват на доставката
- Държач за батерии
- Маркуч с регулираща се дължина
- Водач за маркуч
Оборудване
- възможност за закрепване
- Включва предфилтър
- Интегриран превключвател вкл./изкл.
- Прекъсвач за претоварване
Видео
Сфера на приложение
- За поливане на градината с дъждовна вода