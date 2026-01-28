Устойчива и евтина: Варелната помпа BP 2.000-18 Barrel е идеалното решение за градини без електрическа връзка и е перфектната подмяна на обикновената лейка. Скъпата питейна вода се спестява благодарение на безплатната, богата на хранителни вещества дъждовна вода. Скобата за монтиране осигурява не само перфектно закрепване за различни варели, но и комфортна за гърба работа благодарение на копчето за включване / изключване, както и опцията за монтиране на батерия. Благодарение на прозрачния капак на батерията, потребителят има перфектен изглед към дисплея на батерията в реално време. За да се гарантира, че маркучът не се прегъва по време на поливане, има водач за маркуча, който осигурява постоянен воден поток. В зависимост от изискванията и областта на приложение, този водач на маркуча може да бъде разположен в 3 позиции: отляво или отдясно на акумулатора, или да се остави на ръба на цевта. Благодарение на малкия си размер, леката помпа може да се побере и в тесни отвори на бъчви, например IBC контейнери. Вграденият предфилтър предпазва помпата от замърсяване.