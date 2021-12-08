Автоматично напояване на градината
Буйна, зелена морава, добре поддържани лехи и многоцветен килим от цветя – мечтата на всеки любител на градината през лятото. На практика обаче редовното поливане на тревни площи, цветя и растения изисква много време и усилия, особено през горещите месеци. Именно тук автоматичното напояване на градината предлага ефективно решение.
С помощта на автоматична система за поливане можете значително да намалите времето за поддръжка, като същевременно оптимизирате разхода на вода. Независимо дали става въпрос за автоматично поливане на тревни площи, лехи или саксии, модерните напоителни системи осигуряват равномерно и целенасочено напояване. В следващите редове ще разгледаме различните видове системи за автоматично поливане, както и как работи автоматичното поливане с дъждовна или подпочвена вода.
Предимствата на автоматичното поливане в градината
Предимствата на автоматичното поливане на градината могат лесно да бъдат обобщени. В сравнение с ръчното поливане с лейка или използването на традиционни пръскачки, системата за автоматично поливане спестява значително време и усилия. Освен това автоматичното напояване използва водата много по-ефективно и щади ресурсите в сравнение с поливането на градината с чешмяна вода.
Чрез индивидуално регулируеми разпръсквачи за автоматично поливане, автомати за напояване и таймери или часовници за напояване, можете да поливате тревни площи, растения и храсти целенасочено и по предварително зададен график. Това прави автоматичното поливане на тревни площи и цветни лехи изключително удобно – дори когато сте на работа или на почивка.
Още едно важно предимство е възможността за автоматично напояване с дъждовна или подпочвена вода, което не изразходва ценната питейна вода. Дъждовната вода може да се събира във варел или цистерна и да се подава към автоматичната система за поливане с помощта на помпа и система от маркучи. По същия начин могат да се използват и подпочвени води или вода от кладенец, които се разпределят ефективно в градината чрез подходяща градинска помпа.
Автоматично поливане: Управлява се ръчно или от компютър
Ако обмисляте да закупите система за поливане, първо трябва да изясните няколко въпроса. Това не е свързано само с това, че искате да научите как работи автоматичното напояване и какви системи има. Също така е свързано с качеството и размера на вашата собствена градинска площ. Например, има въпроси, свързани с това каква система от маркучи е подходяща и кой водоизточник искате да използвате, за да осигурите вода за цветни лехи, жив плет и тревни площи. Има и различни видове таймери за вода. Тук е важно да знаете следното: Ако сте си отговорили на тези основни въпроси за себе си, по-голямата част от „работата“ е свършена. Монтажът на системата за поливане е лесен и отнема само няколко часа.
Как работи автоматичното поливане?
По същество съществуват няколко основни варианта за автоматично поливане на градината, в зависимост от размера на площта и нуждите на растенията. Като начален и лесен за внедряване вариант често е напълно достатъчна модерна система от маркучи, която разпределя водата чрез автоматично функциониращи разпръсквачи за автоматично поливане.
Този тип автоматична система за поливане е сравнително достъпна и не изисква сложно планиране. Мобилните и индивидуално регулируеми пръскачки могат да се позиционират гъвкаво в различни зони на градината – например за автоматично поливане на тревни площи, морава или райграс. Така спестявате значително време и усилия, които иначе бихте отделяли ежедневно за ръчно поливане.
Благодарение на гъвкавите системи за свързване на маркучи, няколко пръскалки или разпръсквачи могат лесно да бъдат комбинирани помежду си. Това позволява водата да се разпределя равномерно върху по-големи площи и превръща автоматичното поливане в практично и ефективно решение за всяка градина.
Когато вече не става въпрос само за автоматично поливане на тревни площи, а за целенасочено напояване на цветни лехи, билки и декоративни растения, е необходима интелигентна система за поливане, която доставя вода до всяко растение поотделно и според реалните му нужди. В тези случаи се използва методът на микро-капково напояване, който е изключително ефективен и пести ресурси.
При този тип автоматично поливане на градината водата се подава чрез маркуч към множество капкови и микро дюзи за разпръскване, така че растенията се напояват равномерно и в точно регулирани количества. Чрез комбинация от фини капкови дюзи и микроразпръскващи дюзи могат да се поливат както отделни растения, така и цели лехи с различни модели на пръскане.
За тази цел се използват специално разработени капкови маркучи, които се полагат в или около лехите подобно на стандартен маркуч. Монтажът на системата за автоматично поливане е бърз и лесен благодарение на ясните инструкции стъпка по стъпка. Маркучите се изрязват според нуждите, а с помощта на разпределители системата може да бъде разширена при необходимост. Капковите дюзи и микро дюзите за пръскане се монтират директно върху маркуча и се фиксират в почвата със шипове.
Ако градината трябва да се зазимява, дюзите и адаптерите на системата за поливане могат да се развият за нула време. Системата трябва да бъде напълно демонтирана и съхранявана през зимата на защитено от замръзване място.
Какъв водоизточник да се използва за поливане на градината?
Независимо дали поливате растенията си ръчно или използвате автоматично напояване на градината, изборът на подходящ водоизточник е ключов фактор. Най-често използваният вариант е чешмяната вода, при която градинският маркуч или системата за автоматично поливане се свързва директно към водопроводната мрежа на дома.
За много собственици на градини обаче има по-икономични и устойчиви алтернативи. Все по-популярно е автоматичното поливане с дъждовна вода, както и използването на подпочвена вода или вода от кладенец. Тези решения позволяват ефективно автоматично поливане на градината, без да се изразходва ценна питейна вода.
При по-големи градини може да си струва инвестицията в собствен кладенец, чрез който да се използват събрани подпочвени или дъждовни води за автоматично поливане на тревни площи, лехи и цветя. Макар това да е свързано с първоначални разходи, системата се изплаща в рамките на няколко години. Събирането на дъждовна вода в цистерни или резервоари и подаването ѝ към напoителната система с помощта на нагнетателни помпи е също практично и устойчиво решение за модерното автоматично напояване.
Премиум клас: Автоматично поливане с таймер за вода
Всеки, който иска градината му да се полива напълно автоматично, може да разчита на таймери за вода. Дори когато сте на почивка или на работа, вече няма нужда да се притеснявате, че вашите цветя получават твърде малко вода. Можете предварително да зададете интервал за поливане на устройството – позволявайки на градината да се полива по график и напълно автоматично.
Това работи по следния начин. Таймерът за вода е прикрепен към водопроводната връзка на къщата, както ще видите при други системи за поливане. В зависимост от модела към него можете да свържете една до три разпределителни системи. Ако решите например за часовник за поливане, можете да зададете периода на поливане само ръчно. След максимум два часа – или по-рано, ако е необходимо – поливането спира автоматично.
Можете да получите още повече независимост с таймер за вода. Това не само гарантира, че градината се полива автоматично веднъж на ден – или повече пъти, ако е необходимо – но също така измерва влажността на почвата чрез сензор. Сигналът се изпраща безжично към операционния блок на водната връзка, като последователно започва и завършва поливането в зависимост от предварително зададената функция – това е модерният и ефективен начин за поливане на градината.