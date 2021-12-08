Автоматично напояване на градината

Предимствата на автоматичното поливане в градината

Предимствата на автоматичното поливане на градината могат лесно да бъдат обобщени. В сравнение с ръчното поливане с лейка или използването на традиционни пръскачки, системата за автоматично поливане спестява значително време и усилия. Освен това автоматичното напояване използва водата много по-ефективно и щади ресурсите в сравнение с поливането на градината с чешмяна вода.

Чрез индивидуално регулируеми разпръсквачи за автоматично поливане, автомати за напояване и таймери или часовници за напояване, можете да поливате тревни площи, растения и храсти целенасочено и по предварително зададен график. Това прави автоматичното поливане на тревни площи и цветни лехи изключително удобно – дори когато сте на работа или на почивка.

Още едно важно предимство е възможността за автоматично напояване с дъждовна или подпочвена вода, което не изразходва ценната питейна вода. Дъждовната вода може да се събира във варел или цистерна и да се подава към автоматичната система за поливане с помощта на помпа и система от маркучи. По същия начин могат да се използват и подпочвени води или вода от кладенец, които се разпределят ефективно в градината чрез подходяща градинска помпа.