Автомат за напояване SensoTimer ST 6 eco!ogic
Интелигентният автомат за напояване SensoTimer ST6 eco!ogic се ориентира към потребността от вода на растенията и напоява според влажността с помощта на радио сензор.
SensoTimer ST6 eco!ogic осигурява напояване според влажността и потребността на растенията. Включеният в комплекта сензор измерва влажността на почвата и изпраща данните към контролера. Желаната влажност на почвата може да се настрои в една от 5 степени. Когато влажността падне под избраното ниво напояването стартира автоматично при следващия заложен времеви интервал. Подвижният панел за управление с 5 бутона прави програмирането на уреда много лесно. В рамките на денонощието могат да бъдат заложени до 2 цикъла на напояване (максимална продължителност на напояването: 90 мин.). Благодарение на функцията eco!ogic поливането може да бъде допълнително отложено от 1 до 7 дни. По всяко време може да се стартира напояване в ръчен режим. С натискането на един бутон могат да бъдат отменени заложените за следващите 24 часа цикли на напояване. SensoTimer ST6 eco!ogic е съвместим с всички популярни клик-системи. Адаптерът и предфилтърът са включени в комплекта, не е включена 9-волтовата батерия.
Характеристики и предимства
Напояване според влажността на почватаЕфективно, пестящо вода и съобразено с потребностите на растенията напояване.
Индивидуално програмиранеНапояване според потребностите на растенията.
Автоматично вкл. и изкл.Целенасочено напояване.
Свалящ се дисплей
- Лесно програмиране.
Бутон за прекъсване на напояването за 24 часа
- Прекъсване на напояването за 24 часа.
Възможност за ръчно напояване
- Краткотрайно зареждане с вода.
Спецификации
Технически данни
|Свързваща резба
|G3/4 + G1
|Максимално налягане (бар)
|10
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,557
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,94
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|96 x 137 x 153
Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитерен специалист. Съдържа наноматериали.
Обхват на доставката
- Сензор за влага: 1 бр.
- Батериите са включени в комплекта: не
Оборудване
- Изход за вода с програмиране: 1 бр.
- Нужни са батерии
- Брой батерии: 2 x 9 V батерии
Видео
Сфера на приложение
- Напояване на градината