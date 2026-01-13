С eco!ogic функцията напояването може да се отложи с 1 – 7 дни. Така може да се спести допълнително вода и да се стимулира образуването на корени на растенията.

Ако стои настройката е на [ -d ], функцията е изключена и напояването започва, когато измерената влага на почвата падне под настроения праг на задействане.

Когато функцията се активира, напояването се отсрочва с настроеното време.

Пример за двудневно отлагане:

Приема се, че настроеното напояване би стартирало при понижаване на стойността на влажността в понеделник в 8.00 часа. Дотогава не е валяло и е било настроено отлагане от 2 дни, следователно напояването започва едва в сряда в 8.00 часа. Ако обаче междувременно е валяло и почвата е достатъчно влажна, при понижаване на стойността на влажността напояването би започнало отново в следващия настроен момент. Този момент се отсрочва чрез настроеното отлагане отново с 2 дни.