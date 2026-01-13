Часовник за напояване WT 2

Троен куплунг с часовник за напояване. Напояването спира автоматично след като изтече зададеното време (максимум 120 минути). С G1-кранова връзка и G3/4-редуктор.

WT 2 е троен куплунг и часовник за напояване в едно. Той е оборудван с две водни връзка с независимо, безстепенно регулиране и се отличава с оптимизиран дебит на водата. В 3-та кранова връзка е интегриран часовник за напояване. Времето за напояване може да се настройва безстепенно до 120 мин. След като изтече зададеното време напояването спира автоматично. WT 2 с G1-кранова връзка и G3/4-редуктор е за универсално приложение във връзка с всички градински маркучи, които се предлагат на пазара и убеждава със стабилно качество и ергономичен дизайн за приятна работа. Лесно подвижната преходна муфа със здрава вътрешна резба гарантира лесното фиксиране на крана за водата. Съвместим с повечето клик-системи на пазара.

Характеристики и предимства
Часовник за напояване WT 2: 2 независими водни изхода с възможност за регулиране и 1 изход с часовник за напояване
2 независими водни изхода с възможност за регулиране и 1 изход с часовник за напояване
Идеален за свързване на три маркуча към един водопроводен кран с G1 - резба
Часовник за напояване WT 2: Преходна муфа с лесен ход
Преходна муфа с лесен ход
Лесно фиксиране към водопроводен кран
Часовник за напояване WT 2: Пластмасова резба
Пластмасова резба
Много здрав.
Вкл. кранова връзка и предфилтър
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,394
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,527
Размери (Д х Ш х В) (мм) 92 x 225 x 200

Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.

Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
Аксесоари