WT 2 е троен куплунг и часовник за напояване в едно. Той е оборудван с две водни връзка с независимо, безстепенно регулиране и се отличава с оптимизиран дебит на водата. В 3-та кранова връзка е интегриран часовник за напояване. Времето за напояване може да се настройва безстепенно до 120 мин. След като изтече зададеното време напояването спира автоматично. WT 2 с G1-кранова връзка и G3/4-редуктор е за универсално приложение във връзка с всички градински маркучи, които се предлагат на пазара и убеждава със стабилно качество и ергономичен дизайн за приятна работа. Лесно подвижната преходна муфа със здрава вътрешна резба гарантира лесното фиксиране на крана за водата. Съвместим с повечето клик-системи на пазара.