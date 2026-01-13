Часовник за напояване WT 2
Троен куплунг с часовник за напояване. Напояването спира автоматично след като изтече зададеното време (максимум 120 минути). С G1-кранова връзка и G3/4-редуктор.
WT 2 е троен куплунг и часовник за напояване в едно. Той е оборудван с две водни връзка с независимо, безстепенно регулиране и се отличава с оптимизиран дебит на водата. В 3-та кранова връзка е интегриран часовник за напояване. Времето за напояване може да се настройва безстепенно до 120 мин. След като изтече зададеното време напояването спира автоматично. WT 2 с G1-кранова връзка и G3/4-редуктор е за универсално приложение във връзка с всички градински маркучи, които се предлагат на пазара и убеждава със стабилно качество и ергономичен дизайн за приятна работа. Лесно подвижната преходна муфа със здрава вътрешна резба гарантира лесното фиксиране на крана за водата. Съвместим с повечето клик-системи на пазара.
Характеристики и предимства
2 независими водни изхода с възможност за регулиране и 1 изход с часовник за напояванеИдеален за свързване на три маркуча към един водопроводен кран с G1 - резба
Преходна муфа с лесен ходЛесно фиксиране към водопроводен кран
Пластмасова резбаМного здрав.
Вкл. кранова връзка и предфилтър
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,394
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,527
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|92 x 225 x 200
Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)