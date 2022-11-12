Почистване на барбекю: Ето как да почистите правилно скара
Няма нищо по-добро от барбекю през лятото. За много хора барбекюто със семейството и приятелите в градината или на вътрешния двор е връхната точка на летния сезон. Независимо дали скара за барбекю се използва само през топлите летни вечери или през цялата година, електрическите, дървените и газовите скари трябва да се поддържат, за да останат надеждни за дълго време. Почистването на скара за барбекю става бързо и лесно с тези практични съвети.
Защо редовното почистване на скарата е важно?
За да печете безопасно и удобно, когато пожелаете, скарата трябва да се почиства редовно. Това ще гарантира, че оборудването е винаги готово за употреба, а редовното почистване и грижи гарантират, че храната на скара може да бъде перфектно приготвена. Колко често се почиства скарата отвътре и отвън зависи от честотата на използване на барбекюто и от това колко мръсни стават нещата. Обикновеното почистване на средно ниво обаче трябва да се извършва редовно. Цялостно почистване, например с парочистачка, отнема време, но обикновено се изисква само веднъж или два пъти годишно – в идеалния случай веднъж преди и веднъж след сезона на барбекюто.
Съвет
Преди да използвате нов грил за първи път, той трябва да се загрее на висока температура за прибл. 30 минути. Това позволява остатъците от производството и маслото да се изпарят.
Как да почистите барбекю: преди или след употреба?
Редовна мярка за почистване преди всяка употреба може да включва нагряване на скарата на висока степен за 15 минути и след това почистване на решетката с четка за почистване на скара. По този начин всякакви остатъци от храна или ръжда могат лесно да бъдат отстранени. Този процес също убива бактериите. Преди да поставите храна върху скарата, напръскайте решетката с малко незалепващ спрей, това предотвратява залепването на храната за скарата и оставането там.
Има и няколко трика за ограничаване на мазнините и остатъците до минимум при печене на барбекю. Използвайте пестеливо марината и други сосове, за да сте сигурни, че няма да капе твърде много върху скарата. Благодарение на алуминиевите тави за събиране на капките, мазнините и другите течности могат да се събират, предотвратявайки попадането им върху решетката, пода на скарата или в тесни пролуки на барбекюто. Грубите замърсявания по барбекюто могат да бъдат избегнати чрез „индиректно печене“, особено при скари на дървени въглища. За целта в центъра на долното ниво на скарата се поставя алуминиева тава, а дървените въглища се натрупват отляво и отдясно на тавата. Остатъците от готвене могат да се събират по контролиран начин.
След употреба загрейте скарата на висока степен, за предпочитане със затворен капак, така че по-голямата част от остатъците вътре в скарата за барбекю да изгори. За почистване на празнините може да се използва телена четка – в идеалния случай четката ще бъде единична, двустранна или тристранна в зависимост от дизайна на скарата. Изпразнете тавите за отцеждане след употреба или ги изхвърлете в пункта за рециклиране.
Почистване на барбекю с парочистачка
За да почистите добре повърхностите от неръждаема стомана, включително капака на грила, страничните панели и контролите, обмислете използването на парочистачка. Първо напарете всички повърхности с помощта на четката на парочистачка. Повторете това с микрофибърна кърпа, почистете всички повърхности със силата на парата. Мазнините и остатъците от храна могат да се разтворят от парата и да се абсорбират от микрофибърната кърпа.
Леки остатъци от мазнина върху неръждаема стомана могат да се почистват и с хладка вода, препарат за миене на съдове и микрофибърна кърпа. Като алтернатива, специалните препарати за разтваряне за скара от специализирани магазини също работят добре.
За по-твърди замърсявания на трудни места, като например върху чугунена скара или рафт от неръждаема стомана, парочистачка може да се използва в комбинация с малка месингова четка. В случай на емайлирана решетка е по-добре да използвате комплект пластмасови четки. Изтъркайте упоритите замърсявания с помощта на четката, докато добавяте пара. Избършете разхлабената мръсотия със стара кърпа. Ако грилът е интегриран във външна кухня, парочистачка може да се използва и за премахване на мазнини и остатъци от храна от повърхности като работния плот.
Съвет
Когато почиствате барбекю с парочистачка, капките вода могат да оставят петна по пода, каменните павета или дървена настилка. Затова е препоръчително да защитите зоната под скарата с фолио или вестник, преди да почистите самата скара за барбекю. Като алтернатива има специални подложки за многократна употреба за защита на повърхностите под вашата скара от мазнини, храна и атмосферни влияния. Ако нещо се обърка, плочите на вътрешния двор бързо ще бъдат отново чистис тези съвети.
Почистване на барбекю на дървени въглища с прахосмукачка за пепел
При скара на дървени въглища изпарената мазнина се натрупва с течение на времето в капака. Това може да се отстрани с парочистачка или почистващ препарат за разтваряне на мазнини, както е описано по-горе.
Печенето на скара с дървени въглища обаче не само оставя кора по скарата и мазни повърхности, но и пепел в тавата на скарата. След задушаване на жаравата въглените винаги трябва да изстиват за една нощ (за около 12 часа). На следващия ден всичко, което е останало, може просто да се почисти с прахосмукачка за пепел и да се изхвърли с помощта на кофа за мръсотия и всичко това без да се налага да се влиза в контакт с мръсотията.
Съвет: Съхранявайте грила си правилно
След охлаждане и почистване на вашето барбекю е важно да го съхранявате добре. Ако устройството не се използва, покривалата са добра идея. Предпазват барбекюто от прах, влага и надраскване. Решетките от неръждаема стомана могат да останат навън през цялата година без проблем, ако използвате покривало.
Информация за безопасност за електрически скари, скари на дървени въглища и газ
Барбекю на газ
- Винаги запалвайте с отворен капак.
- Проверявайте и почиствайте редовно тавите за мазнина.
- Винаги спирайте газта на самата скара и едва тогава спирайте газовата бутилка.
- Проверявайте газовия маркуч редовно за течове – особено след дълги прекъсвания.
- Никога не съхранявайте газови бутилки в затворени помещения.
Барбекюта на дървени въглища
- За да запалите въглен, използвайте осветителни кубчета вместо течни запалки, тъй като те представляват опасност за безопасността.
- Използвайте комин за дървени въглища върху решетката на скарата, никога на пода.
- След изпичане задушете жаравата, като затворите вентилационните отвори и вентилатора.
- Винаги оставяйте дървените въглища да се охладят за една нощ след печене и ги изхвърлете едва след 12 часа охлаждане.
Барбекю с електрическа скара
- Винаги свързвайте грила само към контакти с отделни предпазители и не използвайте множество разклонители.
- Защитете връзките от влага.
- Не използвайте електрически скари на закрито – те са подходящи само за използване на открито.