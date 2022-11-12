Почистване на барбекю: Ето как да почистите правилно скара

Как да почистите барбекю: преди или след употреба?

Редовна мярка за почистване преди всяка употреба може да включва нагряване на скарата на висока степен за 15 минути и след това почистване на решетката с четка за почистване на скара. По този начин всякакви остатъци от храна или ръжда могат лесно да бъдат отстранени. Този процес също убива бактериите. Преди да поставите храна върху скарата, напръскайте решетката с малко незалепващ спрей, това предотвратява залепването на храната за скарата и оставането там.

Има и няколко трика за ограничаване на мазнините и остатъците до минимум при печене на барбекю. Използвайте пестеливо марината и други сосове, за да сте сигурни, че няма да капе твърде много върху скарата. Благодарение на алуминиевите тави за събиране на капките, мазнините и другите течности могат да се събират, предотвратявайки попадането им върху решетката, пода на скарата или в тесни пролуки на барбекюто. Грубите замърсявания по барбекюто могат да бъдат избегнати чрез „индиректно печене“, особено при скари на дървени въглища. За целта в центъра на долното ниво на скарата се поставя алуминиева тава, а дървените въглища се натрупват отляво и отдясно на тавата. Остатъците от готвене могат да се събират по контролиран начин.

След употреба загрейте скарата на висока степен, за предпочитане със затворен капак, така че по-голямата част от остатъците вътре в скарата за барбекю да изгори. За почистване на празнините може да се използва телена четка – в идеалния случай четката ще бъде единична, двустранна или тристранна в зависимост от дизайна на скарата. Изпразнете тавите за отцеждане след употреба или ги изхвърлете в пункта за рециклиране.