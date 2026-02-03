Kärcher отново подобри оригиналният Window Vac и разработи още по-гъвкав модел, включващ иновативна технология на перата и по-дълго време за работа на батерията – WV 6 Plus. Новият по-дълъг смукателн накрайник ви позволява да премахнете излишната течност от цели повърхности само с едно зареждане. Изключително дългото време на работа на батерията на Window Vac от 100 минути означава, че можете да продължите още по-дълго. Можете да планирате почистването си точно благодарение на дисплея, който показва оставащите минути време за работа. Както обикновено, интелигентната комбинация от спрей бутилка и микрофибърна кърпа, заедно с функцията за засмукване на Window Vac, гарантира изключително ефективно почистване и искрящо чисти прозорци – без ивици или остатъци. Ергономичният WV 6 Plus Window Vac от Kärcher също ви позволява да почиствате прозорците си по особено хигиеничен начин, тъй като не влизате в пряк контакт с мръсната вода.