WV 6 Plus
Още по-гъвкав по отношение на употреба и с иновативна технология на перата: захранваният с батерии WV 6 Plus Window Vac за чисти прозорци без петна и ивици - за нула време.
Kärcher отново подобри оригиналният Window Vac и разработи още по-гъвкав модел, включващ иновативна технология на перата и по-дълго време за работа на батерията – WV 6 Plus. Новият по-дълъг смукателн накрайник ви позволява да премахнете излишната течност от цели повърхности само с едно зареждане. Изключително дългото време на работа на батерията на Window Vac от 100 минути означава, че можете да продължите още по-дълго. Можете да планирате почистването си точно благодарение на дисплея, който показва оставащите минути време за работа. Както обикновено, интелигентната комбинация от спрей бутилка и микрофибърна кърпа, заедно с функцията за засмукване на Window Vac, гарантира изключително ефективно почистване и искрящо чисти прозорци – без ивици или остатъци. Ергономичният WV 6 Plus Window Vac от Kärcher също ви позволява да почиствате прозорците си по особено хигиеничен начин, тъй като не влизате в пряк контакт с мръсната вода.
Характеристики и предимства
Подобрена технология на ператаИновативните дълги пера правят чистенето още по-лесно - идеално за приложение близо до пода.
Удължено време за работа на батериятаУдължено време за работа на баретерията на 100 минути позволява чистене без прекъсване.
Сменяеми пераПерата може лесно да се отделят от смукателната дюза и да се почистят след всяка употреба.
Бързо и чисто изсипване на резервоара.
- Бързо и лесно почистване на контейнера с мръсна вода, без контакт с мръсната вода.
Приятно тих
- Ниският работен шум на уреда за прозорци прави работата още по-приятна.
Дисплей показващ оставащото работно време на батерията
- Дисплей показващ оставащото работно време на батерията. Чистенето може да бъде лесно планирано.
Оригиналът
- Оригинал на Керхер – качество от откривателя на вакуумните системи за почистване на прозорци.
Три пъти по-бърз
- Почистването на прозорци е три пъти по-бързо с уреда за почистване на прозорци в сравнение с обичайните методи.
Резултат без капки и ивици
- Благодарение на електрическото изсмукване на водата веднъж за винаги се слага край на капенето. За блестящо чисти прозорци.
Многообразие на приложение
- Подходящ за всякакви гладки повърхности като плочки, огледала или душ кабини.
Спецификации
Технически данни
|Работна ширина на смукателния накрайник (мм)
|280
|Обем на резервоара за мръсна вода (мл)
|150
|Време за работа с едно зареждане (мин)
|100
|Време за зареждане на батерията (мин)
|170
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|прибл. 300
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Цвят
|Бял
|Тегло вкл. акумулаторните батерии (кг)
|0,76
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,76
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,3
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|126 x 280 x 310
Обхват на доставката
- Зарядно устройство: Бързо зарядно устройство (1 бр.)
- Пулверизатор Extra с микрофибърна кърпа
- Почистващи препарати: RM 503 Window Vac, 20 мл
Оборудване
- Смукателна дюза
- Възможност за смяна на смукателния накрайник.
Видео
Сфера на приложение
- Гладки повърхности
- Прозорци и стъклени повърхности
- Огледала
- Плочки
- Стъклени маси
- Плочки