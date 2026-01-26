Kärcher WV 2 Black Edition осигурява блестящи прозорци без ивици. Лимитираният акумулаторен уред Window Vac се отличава от стандартната версия на WV 2 със своя впечатляващ черно-жълт дизайн и метално лого на смукателния накрайник. Black Edition включва тесен смукателен накрайник в допълнение пулверизатор, кърпа от микрофибър и препарат. Това му позволява да се бори с мръсотията дори по решетъчните прозорци и витрините.