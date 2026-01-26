WV 2 Black Edition
Удивително: WV 2 Black Edition с безпогрешен дизайн.
Kärcher WV 2 Black Edition осигурява блестящи прозорци без ивици. Лимитираният акумулаторен уред Window Vac се отличава от стандартната версия на WV 2 със своя впечатляващ черно-жълт дизайн и метално лого на смукателния накрайник. Black Edition включва тесен смукателен накрайник в допълнение пулверизатор, кърпа от микрофибър и препарат. Това му позволява да се бори с мръсотията дори по решетъчните прозорци и витрините.
Характеристики и предимства
Резултат без капки и ивициБлагодарение на изсмукването на водата, капещата вода вече е в миналото. За искрящо чисти прозорци.
Многообразие на приложениеУредът за почистване на прозорци може да се използва за всички гладки повърхности като плочки, огледала или душкабини.
LED-светлина на видимо място.Лесно управление на зареждането: интегрираният в бутона за включване/изключване LED светлинен индикатор показва, кога уредът трябва да бъде зареден.
Бързо изсипване
- Резервоарът за мръсна вода може да бъде изсипан лесно и бързо при необходимост.
Сменяем смукателен накрайник
- В зависимост от големината на повърхността за почистване може да се използва малкият или големият смукателен накрайник.
Три пъти по-бърз
- Почистването на прозорци е три пъти по-бързо с уреда за почистване на прозорци в сравнение с обичайните методи.
Лека и тиха.
- Намалените тегло и ниво на шум правят миенето на прозорци с WV 2 още по-комфортно.
Оригиналът
- Оригинал на Керхер – качество от откривателя на вакуумните системи за почистване на прозорци.
Абсолютно хигиеничен
- Бързо и лесно почистване на контейнера с мръсна вода, без контакт с мръсната вода.
Спецификации
Технически данни
|Работна ширина на смукателния накрайник (мм)
|280
|Работна ширина на тесния смукателен накрайник (мм)
|170
|Обем на резервоара за мръсна вода (мл)
|100
|Време за работа с едно зареждане (мин)
|35
|Време за зареждане на батерията (мин)
|230
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|прибл. 105
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Тегло вкл. акумулаторните батерии (кг)
|0,6
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,6
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,148
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|120 x 280 x 320
Обхват на доставката
- Зарядно устройство: Зарядно устройство за батерии WV и KV (1 бр.)
- Стандартен пулверизатор с микрофибърна кърпа
- Почистващи препарати: RM 503 Window Vac, 20 мл
- Тясна смукателна дюза
Оборудване
- Смукателна дюза
- Възможност за смяна на смукателния накрайник.
Сфера на приложение
- Гладки повърхности
- Прозорци и стъклени повърхности
- Огледала
- Плочки
- Стъклени маси
- Душ кабина / вана
- Прозорци с решетки