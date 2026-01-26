WV 2 Black Edition

Удивително: WV 2 Black Edition с безпогрешен дизайн.

Kärcher WV 2 Black Edition осигурява блестящи прозорци без ивици. Лимитираният акумулаторен уред Window Vac се отличава от стандартната версия на WV 2 със своя впечатляващ черно-жълт дизайн и метално лого на смукателния накрайник. Black Edition включва тесен смукателен накрайник в допълнение пулверизатор, кърпа от микрофибър и препарат. Това му позволява да се бори с мръсотията дори по решетъчните прозорци и витрините.

Характеристики и предимства
Акумулаторен уред за почистване на прозорци WV 2 Black Edition: Резултат без капки и ивици
Резултат без капки и ивици
Благодарение на изсмукването на водата, капещата вода вече е в миналото. За искрящо чисти прозорци.
Акумулаторен уред за почистване на прозорци WV 2 Black Edition: Многообразие на приложение
Многообразие на приложение
Уредът за почистване на прозорци може да се използва за всички гладки повърхности като плочки, огледала или душкабини.
Акумулаторен уред за почистване на прозорци WV 2 Black Edition: LED-светлина на видимо място.
LED-светлина на видимо място.
Лесно управление на зареждането: интегрираният в бутона за включване/изключване LED светлинен индикатор показва, кога уредът трябва да бъде зареден.
Бързо изсипване
  • Резервоарът за мръсна вода може да бъде изсипан лесно и бързо при необходимост.
Сменяем смукателен накрайник
  • В зависимост от големината на повърхността за почистване може да се използва малкият или големият смукателен накрайник.
Три пъти по-бърз
  • Почистването на прозорци е три пъти по-бързо с уреда за почистване на прозорци в сравнение с обичайните методи.
Лека и тиха.
  • Намалените тегло и ниво на шум правят миенето на прозорци с WV 2 още по-комфортно.
Оригиналът
  • Оригинал на Керхер – качество от откривателя на вакуумните системи за почистване на прозорци.
Абсолютно хигиеничен
  • Бързо и лесно почистване на контейнера с мръсна вода, без контакт с мръсната вода.
Спецификации

Технически данни

Работна ширина на смукателния накрайник (мм) 280
Работна ширина на тесния смукателен накрайник (мм) 170
Обем на резервоара за мръсна вода (мл) 100
Време за работа с едно зареждане (мин) 35
Време за зареждане на батерията (мин) 230
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) прибл. 105
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Тегло вкл. акумулаторните батерии (кг) 0,6
Тегло без аксесоари (кг) 0,6
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,148
Размери (Д х Ш х В) (мм) 120 x 280 x 320

Обхват на доставката

  • Зарядно устройство: Зарядно устройство за батерии WV и KV (1 бр.)
  • Стандартен пулверизатор с микрофибърна кърпа
  • Почистващи препарати: RM 503 Window Vac, 20 мл
  • Тясна смукателна дюза

Оборудване

  • Смукателна дюза
  • Възможност за смяна на смукателния накрайник.
Акумулаторен уред за почистване на прозорци WV 2 Black Edition
Сфера на приложение
  • Гладки повърхности
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Огледала
  • Плочки
  • Стъклени маси
  • Душ кабина / вана
  • Прозорци с решетки
Аксесоари
Почистващи препарати