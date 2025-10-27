Акумулаторни смукачки
Захранваните от мрежата машини достигат, доколкото им позволява кабелът. Нашите прахосмукачки на батерии могат да достигнат навсякъде. Без навиване и развиване. Без издърпване. Без блокиране. Без вечно търсена на контакт наблизо. Без кабел, но до 24% спестяване на времето благодарение на увеличената продуктивност.
Продукти
Независима работа. Без компромис.
Имате всичко необходимо с нашите прахосмукачки на батерия. Топ представяне и качество на почистване. Всички могат лесно да се конкурират с прахосмукачките с кабел. Без кабел, който постоянно се оплита. Без вечно включване и изключване. Нашите нови прахосмукачки с батерия BV 5/1 Bp и T 9/1 Bp с 64 минути време на работа с едно зареждане. Те са непобедими навсякъде, където пространството е тясно: кина, автобуси, влакове и самолети.
Заредена на максимум е ключа за работа без напрежение.
Вие ще бъдете еднакво впечатлен както от удобната, безкабелна работа, така и от супер мобилността, гъвкавостта и увеличената продуктивност с по-малко усилия и до 24% спестяване на време.
Пълната мощност не изисква кабел
Нашата BV 5/1 Bp предлага най-доброто почистване с иновативна 36 волтова батерия. Това почистване е напълно идентично с прахосмукачките с кабел. Единственото, което жертвате е кабела, а получавате толкова много в замяна.
Лесна за употреба
Със своя контролен панел на самата презрамка на раницата на нашата прахосмукачка, уредът е от ново измерение на ергономичност. Вие контролирате всички функции удобно без прекъсване на работа. А с индикатора на нивото на батерията вие знаете по всяко време колко резерв ви остава.
Пести енергия и печели време
Ползвайки машини на батерии пестите енергия по два начина: за околната среда и за по-дълъг живот на уреда. В eco!effciancy режим, BV 5/1 Bp работи със значително по-малка консумация на енергия и постига значително по-дълго време на работа.
Без повече включване / изключване
Без значение възрастта и уменията на човека, в дългосрочен план, постоянното навеждане за размотаване и включване на кабели причинява болки и схващания. Спестете това неудобство за вас и вашите работници.
Да знаеш вместо да гадаеш
Благодарение на технологията Kärcher Реално време вече знаете оставащото време на работа на батерията до точната минута. По всяко време. В реално време. Включена е дори използваната в момента мощност. А нашите зарядни устройства също показват и оставащото време за зареждане.
Ефективен и екологичен
С режима eco!efficiency вашата машина Kärcher спестява повече енергия и е по-тиха само с натискането на един бутон. Ефективната концепция дава възможност за дълго време на работа на батерията и дори позволява работа в чувствителни към шума места като хотели.
Захранвана с батерия вакуумна раница BV 5/1 Bp
Машините, захранвани от електрическата мрежа, спират в края на кабела. Нашите прахосмукачки, работещи с батерии, могат да отидат навсякъде. Без размотаване и навиване. Без дърпане. Без закачане. Без постоянно търсене на контакти. Нашата BV 5/1 Bp е прахосмукачка с раница на батерия, която ви позволява да работите с максимална мобилност и гъвкавост. Благодарение на високата си смукателна мощност, която е сравнима с машините, работещи с електрическо захранване, BV 5/1 Bp има най-добрата почистваща мощност на пазара. Патентованата и ергономична рамка на раницата ви предлага високо ниво на комфорт и особено лесна работа, защото контролирате всички функции директно чрез контролния панел на коланчето. С BV 5/1 Bp сте по-спокойни при работа и спестявате до 24 процента от времето. Спестявате разходи за обслужване, защото безкабелните машини никога нямат дефектни кабели.
Прахосмукачка захранвана от батерия T 9/1Bp
С нашата прахосмукачка захранвана от батерия T 9/1 Bp няма разлика в представянето и резултатите от почистването сравнено с прахосмукачка с кабел. Тя предлага най-доброто представяне на пазара и вие ще го усетите всеки път, когато я ползвате. Ще бъдете впечатлени еднакво от безкабелната работа, супер мобилността и повишената продуктивност с по-малко усилия и до 24% спестено време. Това прави нашата T 9/1 Bp идеалната прахосмукачка за почистване в транспортния сектор, хотели, магазини и офиси.
Използвайте нашата T 9/1 Bp и се насладете на безпроблемната работа в помещения без контакти, като стълбища, коридори, киносалони и др. Без повече зацапани стени и ъгли от дърпане и протриване на кабели.