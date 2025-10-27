Акумулаторни смукачки

Захранваните от мрежата машини достигат, доколкото им позволява кабелът. Нашите прахосмукачки на батерии могат да достигнат навсякъде. Без навиване и развиване. Без издърпване. Без блокиране. Без вечно търсена на контакт наблизо. Без кабел, но до 24% спестяване на времето благодарение на увеличената продуктивност.

Независима работа. Без компромис.

Имате всичко необходимо с нашите прахосмукачки на батерия. Топ представяне и качество на почистване. Всички могат лесно да се конкурират с прахосмукачките с кабел. Без кабел, който постоянно се оплита. Без вечно включване и изключване. Нашите нови прахосмукачки с батерия BV 5/1 Bp и T 9/1 Bp с 64 минути време на работа с едно зареждане. Те са непобедими навсякъде, където пространството е тясно: кина, автобуси, влакове и самолети.

Заредена на максимум е ключа за работа без напрежение.

Вие ще бъдете еднакво впечатлен както от удобната, безкабелна работа, така и от супер мобилността, гъвкавостта и увеличената продуктивност с по-малко усилия и до 24% спестяване на време.

Кино салон

Пълната мощност не изисква кабел

Нашата BV 5/1 Bp предлага най-доброто почистване с иновативна 36 волтова батерия. Това почистване е напълно идентично с прахосмукачките с кабел. Единственото, което жертвате е кабела, а получавате толкова много в замяна.

Контролен панел

Лесна за употреба

Със своя контролен панел на самата презрамка на раницата на нашата прахосмукачка, уредът е от ново измерение на ергономичност. Вие контролирате всички функции удобно без прекъсване на работа. А с индикатора на нивото на батерията вие знаете по всяко време колко резерв ви остава.

Kärcher battery-powered backpack vacuum BV 5/1 Bp

Пести енергия и печели време

Ползвайки машини на батерии пестите енергия по два начина: за околната среда и за по-дълъг живот на уреда. В eco!effciancy режим, BV 5/1 Bp работи със значително по-малка консумация на енергия и постига значително по-дълго време на работа.

Търговки обекти

Без повече включване / изключване

Без значение възрастта и уменията на човека, в дългосрочен план, постоянното навеждане за размотаване и включване на кабели причинява болки и схващания. Спестете това неудобство за вас и вашите работници.

Kärcher Innovative Real Time Technology

Да знаеш вместо да гадаеш

Благодарение на технологията Kärcher Реално време вече знаете оставащото време на работа на батерията до точната минута. По всяко време. В реално време. Включена е дори използваната в момента мощност. А нашите зарядни устройства също показват и оставащото време за зареждане.

Kärcher eco!efficiency mode

Ефективен и екологичен

С режима eco!efficiency вашата машина Kärcher спестява повече енергия и е по-тиха само с натискането на един бутон. Ефективната концепция дава възможност за дълго време на работа на батерията и дори позволява работа в чувствителни към шума места като хотели.

Захранвана с батерия вакуумна раница BV 5/1 Bp

Машините, захранвани от електрическата мрежа, спират в края на кабела. Нашите прахосмукачки, работещи с батерии, могат да отидат навсякъде. Без размотаване и навиване. Без дърпане. Без закачане. Без постоянно търсене на контакти. Нашата BV 5/1 Bp е прахосмукачка с раница на батерия, която ви позволява да работите с максимална мобилност и гъвкавост. Благодарение на високата си смукателна мощност, която е сравнима с машините, работещи с електрическо захранване, BV 5/1 Bp има най-добрата почистваща мощност на пазара. Патентованата и ергономична рамка на раницата ви предлага високо ниво на комфорт и особено лесна работа, защото контролирате всички функции директно чрез контролния панел на коланчето. С BV 5/1 Bp сте по-спокойни при работа и спестявате до 24 процента от времето. Спестявате разходи за обслужване, защото безкабелните машини никога нямат дефектни кабели.

Прахосмукачка захранвана от батерия T 9/1Bp

С нашата прахосмукачка захранвана от батерия T 9/1 Bp няма разлика в представянето и резултатите от почистването сравнено с прахосмукачка с кабел. Тя предлага най-доброто представяне на пазара и вие ще го усетите всеки път, когато я ползвате. Ще бъдете впечатлени еднакво от безкабелната работа, супер мобилността и повишената продуктивност с по-малко усилия и до 24% спестено време. Това прави нашата T 9/1 Bp идеалната прахосмукачка за почистване в транспортния сектор, хотели, магазини и офиси.

Използвайте нашата T 9/1 Bp и се насладете на безпроблемната работа в помещения без контакти, като стълбища, коридори, киносалони и др. Без повече зацапани стени и ъгли от дърпане и протриване на кабели.

Захранвана от батерия ръчна прахосмукачка HV 1/1 Bp

Прецизно анализирахме коя почистваща машина е необходима за почистване в сгради и автомобили: управляема, мощна и издръжлива ръчна прахосмукачка на батерия. HV 1/1 Bp е компактна и лека и също така разполага с правилните аксесоари за всички приложения и изпълнява типичните задачи за почистване - от офиси до автомобили.

С HV 1/1 Bp вие получавате най-добрите резултати. Тя е лесна за управление, спестява енергия с eco!efficiency режим и има индикатор за нивото на батерията - това е база за повишена продуктивност при почистването. Задвижването от батерия ви спестява времеотнемащо навиване и развиване на кабели, търсена на контакти, включване и изключване. Това намалява времето за работа до 24% и ускорява процеса като цяло.

Почиства преди да се затвори вратата
С нашата HV 1/1 Bp и накрайника за под вие премахвате мръсотията от пода на асансьора и между прагове, релси и др.

