Акумулаторни смукачки

Захранвана с батерия вакуумна раница BV 5/1 Bp

Машините, захранвани от електрическата мрежа, спират в края на кабела. Нашите прахосмукачки, работещи с батерии, могат да отидат навсякъде. Без размотаване и навиване. Без дърпане. Без закачане. Без постоянно търсене на контакти. Нашата BV 5/1 Bp е прахосмукачка с раница на батерия, която ви позволява да работите с максимална мобилност и гъвкавост. Благодарение на високата си смукателна мощност, която е сравнима с машините, работещи с електрическо захранване, BV 5/1 Bp има най-добрата почистваща мощност на пазара. Патентованата и ергономична рамка на раницата ви предлага високо ниво на комфорт и особено лесна работа, защото контролирате всички функции директно чрез контролния панел на коланчето. С BV 5/1 Bp сте по-спокойни при работа и спестявате до 24 процента от времето. Спестявате разходи за обслужване, защото безкабелните машини никога нямат дефектни кабели.