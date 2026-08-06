FC 5 капак на смукателната глава

Капак с по-широк канал и подобрена цялостна ефективност. Вашият FC 5 има ли вече новия капак на смукателната глава? Научете повече тук.

Без повече досадно търкане! Новия капак на смукателната глава за FC 5 с по-широк въздушен канал и подобрена цялостна ефективност осигурява винаги перфектени резултати.

Характеристики и предимства
Интегрирана система за събиране на влакна
  • Вградените канали осигуряват още по-добро събиране на по-едри и груби частици.
По-широк смукателен канал
  • Ефикасно събиране на по-големи частици като косми.
Лесно заменяеми
  • Новият капак на смукателната глава се сменя бързо и лесно.
Спецификации

Технически данни

Цвят жълт
Тегло (кг) 0,18
Тегло с опаковката (кг) 0,276
Размери (Д × Ш × В) (мм) 300 x 100 x 34
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