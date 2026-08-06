FC 5 капак на смукателната глава
Капак с по-широк канал и подобрена цялостна ефективност. Вашият FC 5 има ли вече новия капак на смукателната глава? Научете повече тук.
Без повече досадно търкане! Новия капак на смукателната глава за FC 5 с по-широк въздушен канал и подобрена цялостна ефективност осигурява винаги перфектени резултати.
Характеристики и предимства
Интегрирана система за събиране на влакна
- Вградените канали осигуряват още по-добро събиране на по-едри и груби частици.
По-широк смукателен канал
- Ефикасно събиране на по-големи частици като косми.
Лесно заменяеми
- Новият капак на смукателната глава се сменя бързо и лесно.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|0,18
|Тегло с опаковката (кг)
|0,276
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 100 x 34