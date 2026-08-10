Комплектът филтри за уреда за почистване на матраци гарантира постоянно висока хигиенична ефективност на почистване. Двустепенната филтрираща система, осигурена чрез взаимодействието между дунапренения филтър в контейнера за прах и отделния защитен филтър за мотора, играе съществена роля в този процес. Дунапрененият филтър първо надеждно улавя по-едрите частици. Това ефективно предварително филтриране предпазва следващия филтър от бързо запушване. Резултатът е постоянно висока всмукателна мощност без осезаем спад в производителността по време на почистване. Освен това двойната филтърна бариера намалява износването на мотора на уреда. Последващият защитен филтър за мотора улавя дори най-фините прахови частици, осигурявайки надеждна защита за двигателя. Този защитен механизъм значително увеличава издръжливостта на прахосмукачката за матраци. За да се гарантира пълна функционалност в дългосрочен план, се препоръчва както дунапрененият филтър, така и защитният филтър за мотора да се почистват след всяка употреба.