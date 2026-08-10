Комплект филтри за VCH 4 UV Clean
Филтърът за защита на мотора и дунапрененият филтър в комплекта с филтри за почистващия уред за матраци ефективно задържат фини прахови частици, акари, бактерии и кожни люспи. За хигиенично почистване на матраци.
Комплектът филтри за уреда за почистване на матраци гарантира постоянно висока хигиенична ефективност на почистване. Двустепенната филтрираща система, осигурена чрез взаимодействието между дунапренения филтър в контейнера за прах и отделния защитен филтър за мотора, играе съществена роля в този процес. Дунапрененият филтър първо надеждно улавя по-едрите частици. Това ефективно предварително филтриране предпазва следващия филтър от бързо запушване. Резултатът е постоянно висока всмукателна мощност без осезаем спад в производителността по време на почистване. Освен това двойната филтърна бариера намалява износването на мотора на уреда. Последващият защитен филтър за мотора улавя дори най-фините прахови частици, осигурявайки надеждна защита за двигателя. Този защитен механизъм значително увеличава издръжливостта на прахосмукачката за матраци. За да се гарантира пълна функционалност в дългосрочен план, се препоръчва както дунапрененият филтър, така и защитният филтър за мотора да се почистват след всяка употреба.
Характеристики и предимства
Функция за почистване на филтъра от 2 части
Лесно заменяеми
Подвижна и миеща се
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|6
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,002
|Тегло с опаковката (кг)
|0,012
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|64 x 32 x 50