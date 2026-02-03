VCH 4 UVClean за чист и здравословен сън. Матраците са дом на милиони акари и бактерии, които могат да предизвикат алергии и от своя страна да нарушат съня, така че не е достатъчно един матрак просто да изглежда чист. VCH 4 UVClean ефективно премахва както видими, така и невидими частици, като акари и други алергени, от вашите матраци и текстилни повърхности за цялостно почистване чак до влакната. Почиствателят на матраци комбинира три мощни технологии с отличен ефект. Силната вибрация на въртящия се валяк разхлабва дълбоко вкоренените замърсявания, мъртвите кожни клетки и акари от влакната на матрака и ги изтегля на повърхността. След това мощният мотор засмуква разхлабените частици без компромис и ги улавя безопасно в контейнера за отпадъци. В същото време вградената UV-C светлина неутрализира до 99,9% от всички бактерии и акари по повърхността. Тази комбинация гарантира, че всички матраци, възглавници и други текстилни повърхности се почистват дълбоко, за да се защити здравето на потребителя.