VCH 4 UVClean
VCH 4 UVClean използва UV-C светлина, вибрации и силна всмукателна мощност, за да премахне 99,9% от всички акари и бактерии от матраци и други текстилни повърхности.
VCH 4 UVClean за чист и здравословен сън. Матраците са дом на милиони акари и бактерии, които могат да предизвикат алергии и от своя страна да нарушат съня, така че не е достатъчно един матрак просто да изглежда чист. VCH 4 UVClean ефективно премахва както видими, така и невидими частици, като акари и други алергени, от вашите матраци и текстилни повърхности за цялостно почистване чак до влакната. Почиствателят на матраци комбинира три мощни технологии с отличен ефект. Силната вибрация на въртящия се валяк разхлабва дълбоко вкоренените замърсявания, мъртвите кожни клетки и акари от влакната на матрака и ги изтегля на повърхността. След това мощният мотор засмуква разхлабените частици без компромис и ги улавя безопасно в контейнера за отпадъци. В същото време вградената UV-C светлина неутрализира до 99,9% от всички бактерии и акари по повърхността. Тази комбинация гарантира, че всички матраци, възглавници и други текстилни повърхности се почистват дълбоко, за да се защити здравето на потребителя.
Характеристики и предимства
500 W силна всмукателна мощностМощният мотор засмуква всички разхлабени частици, коса и прах, без да оставя нищо след себе си.
Мощна разбиваща ролкаСилната вибрация на ролката (180 удара/сек) разхлабва дори дълбоко вкоренена и упорита мръсотия, акари и техните изпражнения от вътрешността на матраци и други текстилни повърхности.
Надеждна UV-C светлинаВградената UV-C светлина действа върху повърхността и надеждно неутрализира 99,9% от всички бактерии и акари без използването на химикали.
Иновативна двукамерна контейнерна система
- След като бъде засмукан, прахът се завърта бързо от циклонната технология, което кара едрите частици да падат в първата камера на контейнера, а финият прах - във втората камера.
- Разделянето на въздуха от мръсотията осигурява трайна и ефективна всмукателна мощност.
Дълъг захранващ кабел
- Широката гама спестява време и добавя удобство, тъй като големи площи могат да се почистват с едно движение – без спиране.
65°C обезвлажняване с горещ въздух
- Обезвлажняването с горещ въздух създава сух, антибактериален и противоакариен микроклимат в матрака и други текстилни повърхности, предотвратявайки появата на акари и спори на мухъл.
Компактен и лек дизайн
- Осигурява безпроблемно боравене за удобно и гъвкаво почистване, а освен това устройството може да се съхранява на рафт или в шкаф след употреба, за да се спести място.
Окончателно почистване без усилие
- Внимателно проектиран, за да гарантира, че поддръжката и почистването на всички части е бързо, хигиенично и безпроблемно. Изпразването на отпадъците от устройството е бързо, за да можете да се върнете към почистването веднага.
Спецификации
Технически данни
|Обем на контейнера за отпадъци (мл)
|400
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|80
|Обезвлажняване с горещ въздух (°C)
|65
|Номинална входна мощност (Вт)
|500
|Дължина на кабела (м)
|5
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,11
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,848
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|309 x 240 x 170
Оборудване
- Валяк за разбиване
- Филтър от пяна: 2 бр.
- Предпазен филтър за двигателя: 3 бр.
Видео
Сфера на приложение
- Матраци
- Тапицирани мебели
- Детски легла