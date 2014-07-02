Комплект филтърни торби
Двуслойни хартиени филтърни торби с отлично филтриращо действие и висока устойчивост на скъсване. Съдържа: 5 торби, включва 1 микрофилтър
Високопроизводителна двуслойна хартиена филтърна торба. Хартиени филтърни торби с висока устойчивост за надеждно задържане на прах. 5 торби и 1 микрофилтър са включени в обхвата на доставката.
Характеристики и предимства
2-слоен
- Здравина до скъсване
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|5
|Цвят
|кафяв
|Тегло (кг)
|0,335
|Тегло с опаковката (кг)
|0,4
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|240 x 150 x 8
Сфера на приложение
- Изсмукване на сухи замърсявания