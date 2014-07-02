Комплект филтърни торби

Двуслойни хартиени филтърни торби с отлично филтриращо действие и висока устойчивост на скъсване. Съдържа: 5 торби, включва 1 микрофилтър

Високопроизводителна двуслойна хартиена филтърна торба. Хартиени филтърни торби с висока устойчивост за надеждно задържане на прах. 5 торби и 1 микрофилтър са включени в обхвата на доставката.

Характеристики и предимства
2-слоен
  • Здравина до скъсване
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 5
Цвят кафяв
Тегло (кг) 0,335
Тегло с опаковката (кг) 0,4
Размери (Д × Ш × В) (мм) 240 x 150 x 8
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Изсмукване на сухи замърсявания