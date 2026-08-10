Комплект микрофибърни кърпи за KV 4

Просто гениално: микрофибърните кърпи с велкро система, ви помагат да премахнете всякаква мръсотия от всякакви повърхности с виброчистачката KV 4.

Перящи се микрофибърни кърпи с изключително лесно поставяне или премахване от акумулаторната вибро-чистачка KV 4, благодарение на велкро системата.

Характеристики и предимства
Велкро закрепване
  • Системата за закрепване с велкро улеснява смяната на кърпата за избърсване.
Миещ се
  • Кърпата е за многократна употреба.
Подходяща за KV 4
  • Кърпата е предназначена за почистване на всички гладки повърхности с KV 4.
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 2
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,042
Тегло с опаковката (кг) 0,077
Размери (Д × Ш × В) (мм) 110 x 265 x 20
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Гладки повърхности
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Огледала
  • Плочки
  • Стъклени маси
  • Плочки