Комплект микрофибърни кърпи за KV 4
Просто гениално: микрофибърните кърпи с велкро система, ви помагат да премахнете всякаква мръсотия от всякакви повърхности с виброчистачката KV 4.
Перящи се микрофибърни кърпи с изключително лесно поставяне или премахване от акумулаторната вибро-чистачка KV 4, благодарение на велкро системата.
Характеристики и предимства
Велкро закрепване
- Системата за закрепване с велкро улеснява смяната на кърпата за избърсване.
Миещ се
- Кърпата е за многократна употреба.
Подходяща за KV 4
- Кърпата е предназначена за почистване на всички гладки повърхности с KV 4.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|2
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,042
|Тегло с опаковката (кг)
|0,077
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|110 x 265 x 20
Сфера на приложение
- Гладки повърхности
- Прозорци и стъклени повърхности
- Огледала
- Плочки
- Стъклени маси
- Плочки