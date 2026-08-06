За изключително чисти резултати: пеногенераторът позволява добавянето на почистващи препарати при използване на мобилната водоструйка OC 3 и осигурява по-задълбочено, по-ефективно и по-нежно почистване с по-добро разпределение на почистващия препарат. Произвежда мощна пяна, която прилепва добре към повърхностите и навлиза в труднодостъпни места - идеална за цялостно почистване на велосипеди, градински мебели и др. Пеногенераторът се монтира директно върху спусъка на пистолета. Препаратът може просто да се излее в струята пяна. Накрайникът е съвместим с всички OC 3 мобилни уреди за почистване на открито.