Пеногенератор
Удобен пеногенератор за дозиране на почистващи препарати за дома и градината за цялостно почистване. Монтира се директно върху спусъка на пистолета на водоструйката.
За изключително чисти резултати: пеногенераторът позволява добавянето на почистващи препарати при използване на мобилната водоструйка OC 3 и осигурява по-задълбочено, по-ефективно и по-нежно почистване с по-добро разпределение на почистващия препарат. Произвежда мощна пяна, която прилепва добре към повърхностите и навлиза в труднодостъпни места - идеална за цялостно почистване на велосипеди, градински мебели и др. Пеногенераторът се монтира директно върху спусъка на пистолета. Препаратът може просто да се излее в струята пяна. Накрайникът е съвместим с всички OC 3 мобилни уреди за почистване на открито.
Характеристики и предимства
Мощна пянаБезпроблемно и цялостно почистване на различни повърхности (напр. велосипеди, градински мебели).
Регулируем ъгъл на пръсканеПозволява удобна вертикална и хоризонтална работа.
Лесна смяна между различни препаратиЛесно почистване със съвместимия почистващ препарат на Kärcher. Особено удобна за ползване
Прозрачен съд за почистващ препарат
- Нивото на запълване се вижда през цялото време.
Контейнер с обем 0.35 литра
- За по-дълги фази на почистване без презареждане.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,152
|Тегло с опаковката (кг)
|0,206
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|165 x 61 x 105
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Велосипеди
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Мебели за градина/тераса/балкон