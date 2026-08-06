Пеногенератор

Удобен пеногенератор за дозиране на почистващи препарати за дома и градината за цялостно почистване. Монтира се директно върху спусъка на пистолета на водоструйката.

За изключително чисти резултати: пеногенераторът позволява добавянето на почистващи препарати при използване на мобилната водоструйка OC 3 и осигурява по-задълбочено, по-ефективно и по-нежно почистване с по-добро разпределение на почистващия препарат. Произвежда мощна пяна, която прилепва добре към повърхностите и навлиза в труднодостъпни места - идеална за цялостно почистване на велосипеди, градински мебели и др. Пеногенераторът се монтира директно върху спусъка на пистолета. Препаратът може просто да се излее в струята пяна. Накрайникът е съвместим с всички OC 3 мобилни уреди за почистване на открито.

Характеристики и предимства
Пеногенератор: Мощна пяна
Мощна пяна
Безпроблемно и цялостно почистване на различни повърхности (напр. велосипеди, градински мебели).
Пеногенератор: Регулируем ъгъл на пръскане
Регулируем ъгъл на пръскане
Позволява удобна вертикална и хоризонтална работа.
Пеногенератор: Лесна смяна между различни препарати
Лесна смяна между различни препарати
Лесно почистване със съвместимия почистващ препарат на Kärcher. Особено удобна за ползване
Прозрачен съд за почистващ препарат
  • Нивото на запълване се вижда през цялото време.
Контейнер с обем 0.35 литра
  • За по-дълги фази на почистване без презареждане.
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,152
Тегло с опаковката (кг) 0,206
Размери (Д × Ш × В) (мм) 165 x 61 x 105
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Велосипеди
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Мебели за градина/тераса/балкон