Пистолет за високо налягане High End, хранителна промишленост

Пистолет от висок клас с оптимизиран поток. Загуби на ниско налягане, дори при водни потоци до 2500 l / h. Здравина и издръжливост за професионална употреба. Безопасните за храна и устойчиви на солена вода материали предлагат най-добрите предпоставки за използване в хранителната промишленост и за търговска употреба. Конектор за HD маркучи M 22 x 1,5.