Гъвкав плосък маркуч от PVC с подсилваща тъканна вложка с поцинкована скоба за маркуч (25 - 40 mm). Комплектът за плосък маркуч на Kärcher е подходящ за използване при потопяеми помпи и е идеалното решение за отвеждане на излишна вода, напр. при наводнения. Дългият 10 m маркуч е плосък за да не заема място. Максималното работно налягане е 4 - 5 bar.