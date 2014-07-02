Плосък маркуч със скоба
Гъвкав плосък маркуч със скоба за маркуч за общо използване. Идеален като транспортен маркуч за отводняване.
Гъвкав плосък маркуч от PVC с подсилваща тъканна вложка с поцинкована скоба за маркуч (25 - 40 mm). Комплектът за плосък маркуч на Kärcher е подходящ за използване при потопяеми помпи и е идеалното решение за отвеждане на излишна вода, напр. при наводнения. Дългият 10 m маркуч е плосък за да не заема място. Максималното работно налягане е 4 - 5 bar.
Характеристики и предимства
Плосък маркуч
- Тъй като може да се навие плосък, заема изключително малко място. В сравнение със стандартен транспортен маркуч се спестяват 40% от теглото и 90% от обема.
Гъвкав плосък маркуч от PVC и тъканна вложка с поцинкована скоба за маркуч 25 - 40 mm
- Особено препоръчителен за отвеждане на вода при наводнения.
Поцинкована скоба за маркуч
- Поради използвания материал скобата за маркуч не ръждясва и се използва по-дълго.
Спецификации
Технически данни
|Диаметър
|1″
|Дължина на маркуча (м)
|10
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|2,218
|Тегло с опаковката (кг)
|2,322
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 260 x 46
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
- Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.