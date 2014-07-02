Подвижният предфилтър от неръждаема стомана служи за защита на работното колело на помпата от задръстване поради груби замърсявания и така повишава експлоатационната надеждност на потопяемата помпа. Подвижният предфилтър от неръждаема стомана е наличен за следните потопяеми помпи: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 и SCP 16000.