Предфилтър за потопяема помпа, голям

Подвижният предфилтър от неръждаема стомана служи за защита на работното колело на помпата от задръстване и така повишава експлоатационната надеждност на потопяемата помпа.

Подвижният предфилтър от неръждаема стомана служи за защита на работното колело на помпата от задръстване поради груби замърсявания и така повишава експлоатационната надеждност на потопяемата помпа. Подвижният предфилтър от неръждаема стомана е наличен за следните потопяеми помпи: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 и SCP 16000.

Характеристики и предимства
Свалящ се предфилтър от благородна стомана
  • Подвижен предфилтър за лесно монтиране към помпата. Защитава работното колело на помпата от запушване от клони или замърсяващи частици и повишава експлоатационната надеждност.
Предфилтър за потопяема помпа, голям
  • За Kärcher SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 и SCP 16000
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,243
Тегло с опаковката (кг) 0,367
Размери (Д × Ш × В) (мм) 210 x 210 x 70
Сфера на приложение
  • За защита на потопяеми помпи от едри частици