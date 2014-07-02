Предфилтър за потопяема помпа, голям
Подвижният предфилтър от неръждаема стомана служи за защита на работното колело на помпата от задръстване и така повишава експлоатационната надеждност на потопяемата помпа.
Подвижният предфилтър от неръждаема стомана служи за защита на работното колело на помпата от задръстване поради груби замърсявания и така повишава експлоатационната надеждност на потопяемата помпа. Подвижният предфилтър от неръждаема стомана е наличен за следните потопяеми помпи: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 и SCP 16000.
Характеристики и предимства
Свалящ се предфилтър от благородна стомана
- Подвижен предфилтър за лесно монтиране към помпата. Защитава работното колело на помпата от запушване от клони или замърсяващи частици и повишава експлоатационната надеждност.
Предфилтър за потопяема помпа, голям
- За Kärcher SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 и SCP 16000
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,243
|Тегло с опаковката (кг)
|0,367
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|210 x 210 x 70
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
- За защита на потопяеми помпи от едри частици