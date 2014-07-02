Ролковата четка (твърда, зелена) с устойчив на износване звездообразен захващащ елемент е с дължина 638 mm. Тя е подходяща за силно замърсени подове и за основно почистване. Четина: Полиамид със силициев карбид, дебелина 0,6 mm, дължина 20 mm. Подходяща за почистваща глава R 65.