Ролкова четка, твърд, зелен, 638 мм

За силно замърсени подове и за основно почистване. Подходяща за R65.

Ролковата четка (твърда, зелена) с устойчив на износване звездообразен захващащ елемент е с дължина 638 mm. Тя е подходяща за силно замърсени подове и за основно почистване. Четина: Полиамид със силициев карбид, дебелина 0,6 mm, дължина 20 mm. Подходяща за почистваща глава R 65.

Спецификации

Технически данни

Цвят зелен
Дължина (мм) 638
Степен на твърдост твърд
Количество (бр.) 1
Тегло с опаковката (кг) 2,28