Ролкова четка, твърд, зелен, 638 мм
За силно замърсени подове и за основно почистване. Подходяща за R65.
Ролковата четка (твърда, зелена) с устойчив на износване звездообразен захващащ елемент е с дължина 638 mm. Тя е подходяща за силно замърсени подове и за основно почистване. Четина: Полиамид със силициев карбид, дебелина 0,6 mm, дължина 20 mm. Подходяща за почистваща глава R 65.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|зелен
|Дължина (мм)
|638
|Степен на твърдост
|твърд
|Количество (бр.)
|1
|Тегло с опаковката (кг)
|2,28