Струйник MJ 145 3 в 1 Multi Jet за K 5 (Premium) FC Plus и Smart Control

Всичко в едно: мултифункционалният струйник 3 в 1 от Kärcher за водоструйка K 5 Premium Full Control Plus (от 2017 г.) с G 180 Q Full Control Plus пистолет.

Сега просто сменяте струята - и вече не струйника. За мултифункционалната струя 3 в 1 комбинира 3 вида пръскане и позволява промяна между безкрайно регулируемия плосък поток с високо налягане, въртяща се дюза и струя за почистващо средство чрез просто завъртане на пръскачката. И подходящото налягане може лесно да се регулира с помощта на бутоните на пистолета G 180 Q Full Control Plus. Мултифункционалният струйник 3 в 1 е универсален за водоструйка Kärcher K 5 Premium Full Control Plus от 2017 г.

Характеристики и предимства
Пълен контрол в двете ръце
  • Безстепенно регулиране на налягането с интелигентен пистолет за пръскане.
Без проблемно сменяне на струйника
  • Просто завъртете струйника, за да изберете правилната струя.
Три вида струи в един струйник
  • Струя за почистващ препарат, въртяща се дюза и регулируема плоска струя с високо налягане - за гъвкава работа.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,472
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,56
Размери (Д х Ш х В) (мм) 445 x 63 x 63

За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).

Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Площи около дома и градината
  • Каменни и оградни стени
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Огради