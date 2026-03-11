Струйник MJ 145 3 в 1 Multi Jet за K 5 (Premium) FC Plus и Smart Control
Всичко в едно: мултифункционалният струйник 3 в 1 от Kärcher за водоструйка K 5 Premium Full Control Plus (от 2017 г.) с G 180 Q Full Control Plus пистолет.
Сега просто сменяте струята - и вече не струйника. За мултифункционалната струя 3 в 1 комбинира 3 вида пръскане и позволява промяна между безкрайно регулируемия плосък поток с високо налягане, въртяща се дюза и струя за почистващо средство чрез просто завъртане на пръскачката. И подходящото налягане може лесно да се регулира с помощта на бутоните на пистолета G 180 Q Full Control Plus. Мултифункционалният струйник 3 в 1 е универсален за водоструйка Kärcher K 5 Premium Full Control Plus от 2017 г.
Характеристики и предимства
Пълен контрол в двете ръце
- Безстепенно регулиране на налягането с интелигентен пистолет за пръскане.
Без проблемно сменяне на струйника
- Просто завъртете струйника, за да изберете правилната струя.
Три вида струи в един струйник
- Струя за почистващ препарат, въртяща се дюза и регулируема плоска струя с високо налягане - за гъвкава работа.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,472
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,56
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|445 x 63 x 63
За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Площи около дома и градината
- Каменни и оградни стени
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Огради