Сега просто сменяте струята - и вече не струйника. За мултифункционалната струя 3 в 1 комбинира 3 вида пръскане и позволява промяна между безкрайно регулируемия плосък поток с високо налягане, въртяща се дюза и струя за почистващо средство чрез просто завъртане на пръскачката. И подходящото налягане може лесно да се регулира с помощта на бутоните на пистолета G 180 Q Full Control Plus. Мултифункционалният струйник 3 в 1 е универсален за водоструйка Kärcher K 5 Premium Full Control Plus от 2017 г.