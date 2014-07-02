Струйникът с мощна ротационна дюза е подходящ за особено упорити замърсявания. Въртящата се точкова струя отстранява лесно замърсявания от атмосферата и по този начин помага, напр. за придаване на нов блясък на покрити с мъх или ерозирали повърхности. Освен това струйникът с ротационна дюза печели с голямата си производителност. Подходяща за всички водоструйки Kärcher Consumer от класовете K5-K7.