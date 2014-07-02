Струйник с ротационна дюза DB 160 K 5-K 7
Струйникът с мощна ротационна дюза (въртяща се точкова струя) е подходящ за особено упорити замърсявания. Идеален за покрити с мъх или ерозирали повърхности.
Струйникът с мощна ротационна дюза е подходящ за особено упорити замърсявания. Въртящата се точкова струя отстранява лесно замърсявания от атмосферата и по този начин помага, напр. за придаване на нов блясък на покрити с мъх или ерозирали повърхности. Освен това струйникът с ротационна дюза печели с голямата си производителност. Подходяща за всички водоструйки Kärcher Consumer от класовете K5-K7.
Характеристики и предимства
Ротираща точкова струя
- Ефективно разтваря дори упорити замърсявания от деликатни повърхности
Мощно почистване с високо налягане
- Целенасочено почистване на упорити замърсявания
Байонетно съединение
- Особено удобна за ползване
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,205
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,248
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|468 x 51 x 51
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Дори упорита мръсотия
- Каменни и оградни стени
- мъх