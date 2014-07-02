Струйник с ротационна дюза DB 160 K 5-K 7

Струйникът с мощна ротационна дюза (въртяща се точкова струя) е подходящ за особено упорити замърсявания. Идеален за покрити с мъх или ерозирали повърхности.

Струйникът с мощна ротационна дюза е подходящ за особено упорити замърсявания. Въртящата се точкова струя отстранява лесно замърсявания от атмосферата и по този начин помага, напр. за придаване на нов блясък на покрити с мъх или ерозирали повърхности. Освен това струйникът с ротационна дюза печели с голямата си производителност. Подходяща за всички водоструйки Kärcher Consumer от класовете K5-K7.

Характеристики и предимства
Ротираща точкова струя
  • Ефективно разтваря дори упорити замърсявания от деликатни повърхности
Мощно почистване с високо налягане
  • Целенасочено почистване на упорити замърсявания
Байонетно съединение
  • Особено удобна за ползване
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,205
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,248
Размери (Д х Ш х В) (мм) 468 x 51 x 51
Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Дори упорита мръсотия
  • Каменни и оградни стени
  • мъх