Струйник за хранителни обекти, 1050 мм, Въртяща се
Сива, въртяща се струйна тръба за приложение в хранителната промишленост. Всички водопроводни части от безвредни за хранителни стоки материали.
1050 мм сива, въртяща се струйна тръба за употреба в хранителната индустрия. Всички части, влизащи в контакт с вода, са безопасни за храната.
Спецификации
Технически данни
|Макс. работно налягане (бар)
|300
|Дължина (мм)
|1050
|Температура (°C)
|макс. 155
|Свързваща резба
|M22 x 1,5
|Ръкохватка
|Въртяща се
|Тегло с опаковката (кг)
|0,963