Струйник за хранителни обекти, 1050 мм, Въртяща се

Сива, въртяща се струйна тръба за приложение в хранителната промишленост. Всички водопроводни части от безвредни за хранителни стоки материали.

1050 мм сива, въртяща се струйна тръба за употреба в хранителната индустрия. Всички части, влизащи в контакт с вода, са безопасни за храната.

Спецификации

Технически данни

Макс. работно налягане (бар) 300
Дължина (мм) 1050
Температура (°C) макс. 155
Свързваща резба M22 x 1,5
Ръкохватка Въртяща се
Тегло с опаковката (кг) 0,963
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