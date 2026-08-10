Валяк за каменни подове за FCV 4
Почистване на устойчиви твърди подове и фуги: с валяка за каменни подове за уреда за сухо и мокро почистване FCV 4 замърсяванията нямат шанс. Валякът може да се пере в пералня на до 60 °C.
Валякът за настилки от камък е перфектният аксесоар за дълбоко почистване на нечувствителни твърди подове като камък или керамика (не е подходящ за чувствителни естествени каменни настилки като мрамор или теракота). Съвместим е с безкабелната прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 4. Благодарение на вградените си влакна, валякът лесно отстранява упоритите замърсявания и кара фугите и неравните повърхности отново да заблестят. Много устойчив: валякът може да се пере в пералня при температура до 60 °C.
Характеристики и предимства
Интегрирани четки
- За лесното отстраняване на упоритите замърсявания.
- Дори фугите и неравните подове стават искрящо чисти.
Спецификации
Технически данни
|Тегло (кг)
|0,236
|Тегло с опаковката (кг)
|0,292
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|254 x 77 x 60
Сфера на приложение
- Подово покритие от камък
- Дори упорита мръсотия
- Фуги на плочки