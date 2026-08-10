Валяк за каменни подове за FCV 4

Почистване на устойчиви твърди подове и фуги: с валяка за каменни подове за уреда за сухо и мокро почистване FCV 4 замърсяванията нямат шанс. Валякът може да се пере в пералня на до 60 °C.

Валякът за настилки от камък е перфектният аксесоар за дълбоко почистване на нечувствителни твърди подове като камък или керамика (не е подходящ за чувствителни естествени каменни настилки като мрамор или теракота). Съвместим е с безкабелната прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 4. Благодарение на вградените си влакна, валякът лесно отстранява упоритите замърсявания и кара фугите и неравните повърхности отново да заблестят. Много устойчив: валякът може да се пере в пералня при температура до 60 °C.

Характеристики и предимства
Интегрирани четки
  • За лесното отстраняване на упоритите замърсявания.
  • Дори фугите и неравните подове стават искрящо чисти.
Спецификации

Технически данни

Тегло (кг) 0,236
Тегло с опаковката (кг) 0,292
Размери (Д × Ш × В) (мм) 254 x 77 x 60
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Подово покритие от камък
  • Дори упорита мръсотия
  • Фуги на плочки