Валякът за настилки от камък е перфектният аксесоар за дълбоко почистване на нечувствителни твърди подове като камък или керамика (не е подходящ за чувствителни естествени каменни настилки като мрамор или теракота). Съвместим е с безкабелната прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 4. Благодарение на вградените си влакна, валякът лесно отстранява упоритите замърсявания и кара фугите и неравните повърхности отново да заблестят. Много устойчив: валякът може да се пере в пералня при температура до 60 °C.