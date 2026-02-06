Безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 4
3-в-1 Xtra!Clean – прахосмукачка, моп, сухо: безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 4 с 45 минутна работа на батерията и сензор за замърсяване Dynamic!Control – дори върху килими.
Открийте FCV 4 – универсалното средство, което ще революционизира начина, по който почиствате пода! Вакуумният моп 3 в 1 с иновативна функция Xtra!Clean прахосмука, избърсва и изсушава, като улеснява почистването на твърди подове, килими и дори изчистването на разляти течности, спестявайки до 50 процента от времето*. Изберете от четири режима на почистване – автоматичен режим със сензор за мръсотия Dynamic!Control, интелигентния режим Stair!Assist, сух режим и мощния Advanced!Power режим*** – и се справете с всякакви замърсявания, независимо дали са прах, косми от домашни любимци или упорити петна. Най-добрата Hygienic!Spin технология с до 500 оборота на ролката в минута не само осигурява перфектни резултати от миенето, но и елиминира до 99 процента от бактериите** за хигиенична чистота. Мощният BLDC мотор и издръжливата батерия с до 45 минути работа почистват до 200 квадратни метра без прекъсване. Той също така разполага с 3,2-инчов дисплей Vision!Clean, функция за автоматично стартиране/стоп и функция за самопочистване, както и ролка Pure!Roll, която може да се пере за максимално удобство – без изобщо да влиза в контакт с мръсотия.
Характеристики и предимства
Функция 3-в-1 Xtra!Clean: миене, прахосмучене и сушенеНамалява наполовина времето за почистване* и гарантира идеална чистота! Благодарение на интегрираната функция за засмукване, която премахва необходимостта от предварително вакуумиране. Четири режима на почистване за покриване на всякакъв вид замърсяване – дори най-упоритите замърсявания и най-големите разливи не са проблем. Адаптира се към различни подове за ефективно и цялостно почистване до ръба – дори на килими и мокети в сух режим.
Ефективна технология Hygienic!SpinДоказано премахва 99%** от всички бактерии за хигиеничен и чист дом. Ролката се върти с до 500 оборота в минута за безупречни резултати от почистване. Интелигентна система с два резервоара за постоянно снабдяване с прясна вода, отделена от мръсната вода.
Интелигентно почистване с Dynamic!Control и Vision!CleanИнтелигентният автоматичен режим със сензор за мръсотия Dynamic!Control автоматично настройва всмукателната мощност и обема на водата според степента на замърсяване – за максимално време на работа. Важна информация като оставащо време за работа или режим на почистване винаги се вижда на големия 3,2-инчов дисплей Vision!Clean. Интелигентна индикация за нивото на резервоара със защита от преливане и автоматично изключване, ако резервоарът за мръсна вода не е изпразнен.
Интелигентен Stair!Assist режим за подпомагане на почистването и автоматично стартиране/спиране
- Прекъсванията в почистването не са проблем благодарение на функцията за автоматично стартиране/стоп – по всяко време и навсякъде.
- Почиствайте стълби и тесни пространства с лекота, от всяка позиция, дори под ъгъл от 90°, благодарение на режима Stair!Assist с деактивирана функция за автоматично стартиране/стопиране.
Изключително мощен Advanced! Режим на мощност
- Отстранява и най-упоритите засъхнали замърсявания с двойно по-голяма всмукателна мощност и 20% повече разпределение на водата, отколкото в автоматичен режим.
- Подовете изсъхват за нула време, така че по тях може да се ходи веднага.
Мощен BLDC мотор и ефективна батерия Comfort!Cell
- Най-съвременна безчеткова моторна технология за дълъг експлоатационен живот, висока надеждност и впечатляваща мощност на засмукване и бърсане при високи скорости.
- Максимална свобода на движение с до 45 минути работа на батерията – идеален за площи до 200 m².
- Батерията може да се смени бързо по време на обслужване за по-дълъг живот на продукта – безпроблемно за портфейла и околната среда.
Ефективна двустепенна филтърна система Duo!Pure
- Многостепенната филтърна система надеждно предпазва двигателя от влага.
- Отлично филтриране с високоефективен плосък нагънат филтър – ефективно улавя дори най-малките частици във въздуха.
- Сух режим, идеален за използване върху килими и мокети.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Ефективност на площ/пълен заряд (м²)
|200
|Обем на резервоар за чиста вода (мл)
|750
|Обем на резервоар за мръсна вода (мл)
|450
|Номинална входна мощност (Вт)
|180
|Задвижване
|Безчетков мотор
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50
|Работна ширина на валяците (мм)
|250
|Време за изсъхване на почистените подове (мин)
|мин. 2
|Волтаж на батерията (В)
|18
|Време за работа с едно зареждане (мин)
|макс. 45
|Време за зареждане на батерията (мин)
|240
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Цвят
|черен
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,1
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|7
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|278 x 232 x 1130
* Вакуумните мопове Kärcher могат да намалят наполовина времето ви за почистване, тъй като обикновената домакинска мръсотия може да бъде отстранена от подовете с една стъпка, премахвайки необходимостта от прахосмукачка преди почистване. /
** Въз основа на тестове от независима тестова лаборатория. /
*** Режимът Advanced!Power премахва дори най-упоритите засъхнали замърсявания с два пъти по-голяма всмукателна мощност и 20 процента по-голям обем вода в сравнение с автоматичния режим.
Обхват на доставката
- Универсални валяци: 1 бр.
- Почистващи препарати: Препарат за под RM 536, 30 мл
- Станция за зареждане, паркиране и почистване
- Четка за почистване
- Плосък нагънат филтър: 1 бр.
- Порест филтър: 1 бр.
Оборудване
- Система с два резервоара
- Двойна филтърна система
- Режим на самопочистване
- Автоматичен режим
- Стълбищен режим
- Режим на захранване
- Сух режим
- Индикатор за нивото на пълнене на резервоара за прясна вода
- Индикатор за нивото на пълнене на резервоара за мръсна вода
- Транспортни колела
- Дръжка за носене
Видео
Сфера на приложение
- Твърди подове
- На килими с нисък косъм
- Дори упорита мръсотия
- Отстраняване на груби замърсявания (например в сервиза, гаража или мазето)
- Фина мръсотия
- Изсмукване на сухи замърсявания
- Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания
- Ефективно изсмукване на течности
- Косми от домашни любимци