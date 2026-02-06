Открийте FCV 4 – универсалното средство, което ще революционизира начина, по който почиствате пода! Вакуумният моп 3 в 1 с иновативна функция Xtra!Clean прахосмука, избърсва и изсушава, като улеснява почистването на твърди подове, килими и дори изчистването на разляти течности, спестявайки до 50 процента от времето*. Изберете от четири режима на почистване – автоматичен режим със сензор за мръсотия Dynamic!Control, интелигентния режим Stair!Assist, сух режим и мощния Advanced!Power режим*** – и се справете с всякакви замърсявания, независимо дали са прах, косми от домашни любимци или упорити петна. Най-добрата Hygienic!Spin технология с до 500 оборота на ролката в минута не само осигурява перфектни резултати от миенето, но и елиминира до 99 процента от бактериите** за хигиенична чистота. Мощният BLDC мотор и издръжливата батерия с до 45 минути работа почистват до 200 квадратни метра без прекъсване. Той също така разполага с 3,2-инчов дисплей Vision!Clean, функция за автоматично стартиране/стоп и функция за самопочистване, както и ролка Pure!Roll, която може да се пере за максимално удобство – без изобщо да влиза в контакт с мръсотия.