Vario Power Jet Short 360° VP 145 S за K 2 - K 4
VP 145 S: Късият и лек вариант Vario Power Jet Short 360° с плавно регулиране на налягането и гъвкав, регулируем до 360° шарнир е идеален за почистване на близко намиращи се, труднодостъпни места.
Характеристики и предимства
Плавно регулиране
- Адаптиране на налягането към съответната почистваща дейност.
Икономия на време
- Без смяна на струйника
Гъвкава връзка
- Регулируем шарнир на 360°
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,183
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,226
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|166 x 42 x 62
Съвместими уреди
Сфера на приложение
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
- Почистване на калници на автомобили
- Кашпи за цветя
- Кофи за смет