Vario Power Jet VP 120 за K 2

Струйникс регулиране на налягането (Vario-Power): от струя с ниско налягане на почистващия препарат до струя с високо налягане с плавно регулиране на налягането само чрез завъртане на струйника. Идеално за почистване на малки повърхности навсякъде в дома и градината. Например при работа по зидове, пътища, огради или автомобили. Подходящ е за всички водоструйки Kärcher от класовете K2.

Характеристики и предимства
Плавно регулиране
  • Адаптиране на налягането към съответната почистваща дейност.
Струя под ниско налягане на почистващия препарат
  • Плавно регулиране на налягането – от струя с ниско налягане до струя с високо налягане на почистващия препарат
Икономия на време
  • Без смяна на струйника
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,148
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,202
Размери (Д х Ш х В) (мм) 445 x 42 x 42
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Фасада
  • Каменни и оградни стени
  • Пътеки
  • Огради
  • Площи около дома и градината