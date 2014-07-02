Vario Power Jet VP 120 за K 2
Струйникс регулиране на налягането (Vario-Power): от струя с ниско налягане на почистващия препарат до струя с високо налягане с плавно регулиране на налягането само чрез завъртане на струйника. Идеално за почистване на малки повърхности навсякъде в дома и градината. Например при работа по зидове, пътища, огради или автомобили. Подходящ е за всички водоструйки Kärcher от класовете K2.
Характеристики и предимства
Плавно регулиране
- Адаптиране на налягането към съответната почистваща дейност.
Струя под ниско налягане на почистващия препарат
- Плавно регулиране на налягането – от струя с ниско налягане до струя с високо налягане на почистващия препарат
Икономия на време
- Без смяна на струйника
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,148
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,202
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|445 x 42 x 42
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Фасада
- Каменни и оградни стени
- Пътеки
- Огради
- Площи около дома и градината