Струйникс регулиране на налягането (Vario-Power): от струя с ниско налягане на почистващия препарат до струя с високо налягане с плавно регулиране на налягането само чрез завъртане на струйника. Идеално за почистване на малки повърхности навсякъде в дома и градината. Например при работа по зидове, пътища, огради или автомобили. Подходящ е за всички водоструйки Kärcher от класовете K2.