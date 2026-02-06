10 м удължителен маркуч за високо налягане за по-голяма гъвкавост за работа с водоструйки. Просто свържете между водоструйката и маркуча за по-лесна работа. Здрав и качествен текстил DN 8, подсилен, без усукване маркуч с месингов конектор за издръжливост. Удължителен маркуч за налягане до 180 бара и температури до 60 ° C. Удължителният маркуч е подходящ и за препарати. Подходящ за всички водоструйки на Kärcher K 2 до K 7.