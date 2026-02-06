XH 10 удължителен маркуч
Удължителен маркуч за високо налягане за по-голяма гъвкавост. За устройства от клас K 2 - K 7 с винтова връзка (без Quick Connect). Висококачествен маркуч с дължина 10 м. Със защита от усукване на маркуча и месингова връзка за дълга експлоатация. Свързва устройство и маркуч за високо налягане.
10 м удължителен маркуч за високо налягане за по-голяма гъвкавост за работа с водоструйки. Просто свържете между водоструйката и маркуча за по-лесна работа. Здрав и качествен текстил DN 8, подсилен, без усукване маркуч с месингов конектор за издръжливост. Удължителен маркуч за налягане до 180 бара и температури до 60 ° C. Удължителният маркуч е подходящ и за препарати. Подходящ за всички водоструйки на Kärcher K 2 до K 7.
Характеристики и предимства
10-метров удължителен маркуч
- Увеличаване на радиуса на действие, по-голяма гъвкавост.
Качествен маркуч DN 8, усилен с текстилна оплетка
- Дълъг срок на употреба.
Защита от пречупване
- Защита на маркуча от пречупване.
Месингов накрайник
- Дълготрайност и високо качество.
Спецификации
Технически данни
|Температура (°C)
|макс. 60
|Максимално налягане (бар)
|180
|Дължина (м)
|10
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|1,208
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,463
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|240 x 240 x 85