Препарат за импрегниране на текстилни повърхности Care Tex RM 762, 500мл

Високоефективна защита с продължително действие за всички текстилни повърхности. Килимите, тапицерията и автомобилните седалки придобиват защитен филм, който отблъсква замърсяванията. Така почистването с прахосмукачка става по-лесно и ефективно.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (мл) 500
Опаковъчна единица (бр.) 8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,54
Размери (Д х Ш х В) (мм) 65 x 65 x 210
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Килими
  • Дамаски
  • Автомобилни седалки