Препарат за импрегниране на текстилни повърхности Care Tex RM 762, 500мл

Високоефективна защита с продължително действие за всички текстилни повърхности. Килимите, тапицерията и автомобилните седалки придобиват защитен филм, който отблъсква замърсяванията. Така почистването с прахосмукачка става по-лесно и ефективно.