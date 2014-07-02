Препарат за импрегниране на текстилни повърхности Care Tex RM 762, 500мл
Високоефективна защита с продължително действие за всички текстилни повърхности. Килимите, тапицерията и автомобилните седалки придобиват защитен филм, който отблъсква замърсяванията. Така почистването с прахосмукачка става по-лесно и ефективно.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (мл)
|500
|Опаковъчна единица (бр.)
|8
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,54
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|65 x 65 x 210
Сфера на приложение
- Килими
- Дамаски
- Автомобилни седалки