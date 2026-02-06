Фин абразив (чувал), 25кг
Фин абразив (зърно 0,2–0,8 mm) за почистване на клинкер, тухла, стомана, твърдо дърво и бетон. Особено подходящ за отстраняване на ръжда и лак/боя.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (кг)
|25
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|25,125
Качества
- За обработка на повърности с ниска грапавост
- За отстраняване на ръжда и лакове/бои
- Фина зърненост: 0,2 - 0,8 mm
- За третирне със Керхер системи за абразивно почистване и пистолети за почистване с абразив.
- Абразив от алуминиев силикат
- Адаптиран за уредите на Kärcher с гарантирана съвместимост на материалите.
- Произведено в Германия
Сфера на приложение
- клинкер
- тухли
- Стомана
- твърдо дърво
- Бетон