Фин абразив (чувал), 25кг

Фин абразив (зърно 0,2–0,8 mm) за почистване на клинкер, тухла, стомана, твърдо дърво и бетон. Особено подходящ за отстраняване на ръжда и лак/боя.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (кг) 25
Опаковъчна единица (бр.) 1
Тегло вкл. Опаковка (кг) 25,125
Качества
  • За обработка на повърности с ниска грапавост
  • За отстраняване на ръжда и лакове/бои
  • Фина зърненост: 0,2 - 0,8 mm
  • За третирне със Керхер системи за абразивно почистване и пистолети за почистване с абразив.
  • Абразив от алуминиев силикат
  • Адаптиран за уредите на Kärcher с гарантирана съвместимост на материалите.
  • Произведено в Германия
Сфера на приложение
  • клинкер
  • тухли
  • Стомана
  • твърдо дърво
  • Бетон
