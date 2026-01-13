Месингова пръскалка
Особено здрава месингова пръскалка за напояване на малки до средно големи площи и градини. Ергономична дръжка от каучуков пръстен за удобна работа. Регулируем модел на пръскане - от мощна струя до мъгла.
Особено здрава месингова пръскалка за напояване на малки до средно големи площи и градини. Дали за напояване на култури, декоративни растения или растения в саксии или за почистване на градински уреди и мебели – ергономичната форма на дръжката дава възможност за настройка с една ръка и гарантира, че ще се справи успешно и с по-продължителна работа. Освен това пръскалката има и други убеждаващи предимства като например настройка на струята според нуждите – от плътна до водна мъгла. Освен изключително лесната употреба и перфектната функционалност, градинската пръскалка убеждава и с атрактивен дизайн. Накратко: идеалното решение, което създава удоволствие при поливане в градината. Освен това: пръскалките на Керхер са съвместими с всички клик-системи, които се предлагат на пазара.
Характеристики и предимства
От месинг
- Гарантирана издръжливост
Елементи от мек изкуствен материал
- За повече комфорт и защита.
Точкова и конусовидна форма на струята с плавно преминаване от една в друга
- Идеален за поливане (конусовидна струя) и почистване (точкова струя).
Спецификации
Технически данни
|Тегло (кг)
|0,167
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,18
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|103 x 36 x 36
Оборудване
- Видове струя: 2
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти