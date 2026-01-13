Месингова пръскалка

Особено здрава месингова пръскалка за напояване на малки до средно големи площи и градини. Ергономична дръжка от каучуков пръстен за удобна работа. Регулируем модел на пръскане - от мощна струя до мъгла.

Особено здрава месингова пръскалка за напояване на малки до средно големи площи и градини. Дали за напояване на култури, декоративни растения или растения в саксии или за почистване на градински уреди и мебели – ергономичната форма на дръжката дава възможност за настройка с една ръка и гарантира, че ще се справи успешно и с по-продължителна работа. Освен това пръскалката има и други убеждаващи предимства като например настройка на струята според нуждите – от плътна до водна мъгла. Освен изключително лесната употреба и перфектната функционалност, градинската пръскалка убеждава и с атрактивен дизайн. Накратко: идеалното решение, което създава удоволствие при поливане в градината. Освен това: пръскалките на Керхер са съвместими с всички клик-системи, които се предлагат на пазара.

Характеристики и предимства
От месинг
  • Гарантирана издръжливост
Елементи от мек изкуствен материал
  • За повече комфорт и защита.
Точкова и конусовидна форма на струята с плавно преминаване от една в друга
  • Идеален за поливане (конусовидна струя) и почистване (точкова струя).
Спецификации

Технически данни

Тегло (кг) 0,167
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,18
Размери (Д х Ш х В) (мм) 103 x 36 x 36

Оборудване

  • Видове струя: 2
  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
Месингова пръскалка
Месингова пръскалка
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти