Особено здрава месингова пръскалка за напояване на малки до средно големи площи и градини. Дали за напояване на култури, декоративни растения или растения в саксии или за почистване на градински уреди и мебели – ергономичната форма на дръжката дава възможност за настройка с една ръка и гарантира, че ще се справи успешно и с по-продължителна работа. Освен това пръскалката има и други убеждаващи предимства като например настройка на струята според нуждите – от плътна до водна мъгла. Освен изключително лесната употреба и перфектната функционалност, градинската пръскалка убеждава и с атрактивен дизайн. Накратко: идеалното решение, което създава удоволствие при поливане в градината. Освен това: пръскалките на Керхер са съвместими с всички клик-системи, които се предлагат на пазара.