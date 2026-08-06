С мощност на мотора от 1,2 kW, IVR-L 65/12-1 е базов модел смукачка за изсмукване на течности и/или стружки. IVR-L 65/12-1 е най-малката смукачка за течности в линията IVR-L. Висококачествената смукачка е идеална за изсмукване и отделяне на малки количества течности и твърди частици – например охлаждащи течности, смазочни материали, вода или масло с метални стърготини. Стружките могат да се събират в кошница за стружки. Изсмуканата течност се връща обратно в цикъла чрез изпускателния маркуч. Текущото ниво на запълване е винаги ясно видимо през изпускателния маркуч. Въртящата се на 360° връзка за маркуча върху смукателната глава улеснява изсмукването във всички посоки, без смукателният маркуч да се заплита. Интегрираното механично изключване при запълване предпазва смукачката от препълване. Задвижващата глава е частично изработена от рециклиран материал.