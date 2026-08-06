IVR-L 65/12-1
IVR-L 65/12-1 е най-малката индустриална смукачка в линията IVR-L. Тя е идеална за изсмукване на течности и/или стружки в металообработващата промишленост.
С мощност на мотора от 1,2 kW, IVR-L 65/12-1 е базов модел смукачка за изсмукване на течности и/или стружки. IVR-L 65/12-1 е най-малката смукачка за течности в линията IVR-L. Висококачествената смукачка е идеална за изсмукване и отделяне на малки количества течности и твърди частици – например охлаждащи течности, смазочни материали, вода или масло с метални стърготини. Стружките могат да се събират в кошница за стружки. Изсмуканата течност се връща обратно в цикъла чрез изпускателния маркуч. Текущото ниво на запълване е винаги ясно видимо през изпускателния маркуч. Въртящата се на 360° връзка за маркуча върху смукателната глава улеснява изсмукването във всички посоки, без смукателният маркуч да се заплита. Интегрираното механично изключване при запълване предпазва смукачката от препълване. Задвижващата глава е частично изработена от рециклиран материал.
Характеристики и предимства
Висока устойчивост, гъвкавост и модулност
- Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
- Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°.
- По желание се предлага със защита срещу препълване, решетка или държач за аксесоари.
Оборудвана с компактен повърхностен филтър с клас на запрашеност L
- Надеждно предотвратява навлизането на едри частици в смукателните турбини.
Оборудван с тих двигател на вентилатора
- Много компактна и маневрена машина с вентилаторен двигател.
- Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|72 / 260
|Вакуум (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Обем на контейнера (л)
|65
|Материал на контейнера
|Стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|1,2
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 40
|Клас на прах на основния филтър
|L
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,25
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|68
|Дължина на кабела (м)
|10
|Тегло без аксесоари (кг)
|38
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|38,5
|Тегло с опаковката (кг)
|39,059
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|718 x 526 x 1000
Оборудване
- Основен филтър: Повърхностен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
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