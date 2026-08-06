IVR-L 65/12-1

IVR-L 65/12-1 е най-малката индустриална смукачка в линията IVR-L. Тя е идеална за изсмукване на течности и/или стружки в металообработващата промишленост.

С мощност на мотора от 1,2 kW, IVR-L 65/12-1 е базов модел смукачка за изсмукване на течности и/или стружки. IVR-L 65/12-1 е най-малката смукачка за течности в линията IVR-L. Висококачествената смукачка е идеална за изсмукване и отделяне на малки количества течности и твърди частици – например охлаждащи течности, смазочни материали, вода или масло с метални стърготини. Стружките могат да се събират в кошница за стружки. Изсмуканата течност се връща обратно в цикъла чрез изпускателния маркуч. Текущото ниво на запълване е винаги ясно видимо през изпускателния маркуч. Въртящата се на 360° връзка за маркуча върху смукателната глава улеснява изсмукването във всички посоки, без смукателният маркуч да се заплита. Интегрираното механично изключване при запълване предпазва смукачката от препълване. Задвижващата глава е частично изработена от рециклиран материал.

Характеристики и предимства
Висока устойчивост, гъвкавост и модулност
  • Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените.
  • Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°.
  • По желание се предлага със защита срещу препълване, решетка или държач за аксесоари.
Оборудвана с компактен повърхностен филтър с клас на запрашеност L
  • Надеждно предотвратява навлизането на едри частици в смукателните турбини.
Оборудван с тих двигател на вентилатора
  • Много компактна и маневрена машина с вентилаторен двигател.
  • Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 72 / 260
Вакуум (мбар/кПа) 235 / 23,5
Обем на контейнера (л) 65
Материал на контейнера Стомана
Номинална входяща мощност (кВт) 1,2
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 50
Номинален диаметър на аксесоарите DN 40
Клас на прах на основния филтър L
Филтърна площ на основния филтър (м²) 0,25
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 68
Дължина на кабела (м) 10
Тегло без аксесоари (кг) 38
Тегло (с аксесоари) (кг) 38,5
Тегло с опаковката (кг) 39,059
Размери (Д × Ш × В) (мм) 718 x 526 x 1000

Оборудване

  • Основен филтър: Повърхностен филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална смукачка IVR-L 65/12-1
Индустриална смукачка IVR-L 65/12-1

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