Смукачки за течности

Смукачките от серията IVR-L са надеждни „майстори на издръжливостта“, когато става въпрос за изсмукване и разделяне на течности и твърди вещества. Персонализирани за непрекъсната работа при тежки индустриални приложения и налични с различни видове задвижване.

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Характеристики на индустриалните смукачки за течности и твърди вещества

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Области на приложение

Течности в металообработващата промишленост

Течности в металообработващата промишленост

Идеални за изсмукване на течности като охлаждащи смазки в металообработващата промишленост.

Почистване на течове

Почистване на течове

За почистване на течове с цел предотвратяване на инциденти, причинени от подхлъзване, опасно кръстосано замърсяване и образуване на микроби.

Течности със стружки в металообработващата промишленост

Течности със стружки в металообработващата промишленост

Много подходящи за изсмукване на течности със стружки. Твърдите вещества и течностите могат да бъдат разделени с помощта на филтърна кошница.