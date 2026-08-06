Смукачки за течности
Смукачките от серията IVR-L са надеждни „майстори на издръжливостта“, когато става въпрос за изсмукване и разделяне на течности и твърди вещества. Персонализирани за непрекъсната работа при тежки индустриални приложения и налични с различни видове задвижване.
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Характеристики на индустриалните смукачки за течности и твърди вещества
Области на приложение
Течности в металообработващата промишленост
Идеални за изсмукване на течности като охлаждащи смазки в металообработващата промишленост.
Почистване на течове
За почистване на течове с цел предотвратяване на инциденти, причинени от подхлъзване, опасно кръстосано замърсяване и образуване на микроби.
Течности със стружки в металообработващата промишленост
Много подходящи за изсмукване на течности със стружки. Твърдите вещества и течностите могат да бъдат разделени с помощта на филтърна кошница.