Смукачки за течности

Смукачките от серията IVR-L са надеждни „майстори на издръжливостта“, когато става въпрос за изсмукване и разделяне на течности и твърди вещества. Персонализирани за непрекъсната работа при тежки индустриални приложения и налични с различни видове задвижване.