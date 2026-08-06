Стационарната, безшумна обезпрашителна инсталация ID 265/55 Afc е проектирана за изсмукване на големи количества прахове, фини стружки и канцерогенни прахове (AGW 0,1 mg/m 3 ).Трифазната инсталация с входяща мощност 5,5 kW и филтърна система от клас на прах M разполага с мощен, енергийно ефективен (IE3) радиален вентилатор за висок дебит, както и с мотор с ниско износване и без поддръжка. Благодарение на своята здрава и лесна за обслужване конструкция и пригодността си за непрекъснат режим на работа, тя отговаря на основните изисквания за тежки, индустриални приложения. Ефективното почистване на дълготрайния и миещ се джобен филтър се осъществява чрез електрически вибрационен мотор. 50-литровият, подвижен контейнер разполага с инспекционно стъкло за контрол на нивото на запълване и се изсипва с помощта на ергономично шаси без да се налага сваляне на задвижващата глава. Полиетиленов плик (PE-сак) с интегриран заключващ механизъм осигурява безпрашно и безопасно изхвърляне на засмукания материал. По заявка е възможно разширяване на обхвата на приложение до клас на прах H и за Зона 22, както и използване за няколко паралелни смукателни точки.