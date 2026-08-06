ID 265/55 Afc

Мобилна, трифазно задвижвана обезпрашителна инсталация ID 265/55 Afc за изсмукване на средни количества прахове, фини стружки и канцерогенни прахове (AGW 0,1 mg/m 3 ). Здрава конструкция.

Стационарната, безшумна обезпрашителна инсталация ID 265/55 Afc е проектирана за изсмукване на големи количества прахове, фини стружки и канцерогенни прахове (AGW 0,1 mg/m 3 ).Трифазната инсталация с входяща мощност 5,5 kW и филтърна система от клас на прах M разполага с мощен, енергийно ефективен (IE3) радиален вентилатор за висок дебит, както и с мотор с ниско износване и без поддръжка. Благодарение на своята здрава и лесна за обслужване конструкция и пригодността си за непрекъснат режим на работа, тя отговаря на основните изисквания за тежки, индустриални приложения. Ефективното почистване на дълготрайния и миещ се джобен филтър се осъществява чрез електрически вибрационен мотор. 50-литровият, подвижен контейнер разполага с инспекционно стъкло за контрол на нивото на запълване и се изсипва с помощта на ергономично шаси без да се налага сваляне на задвижващата глава. Полиетиленов плик (PE-сак) с интегриран заключващ механизъм осигурява безпрашно и безопасно изхвърляне на засмукания материал. По заявка е възможно разширяване на обхвата на приложение до клас на прах H и за Зона 22, както и използване за няколко паралелни смукателни точки.

Характеристики и предимства
Индустриална аспирация ID 265/55 Afc: Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на труда
Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на труда
Филтър за защита от прах клас M на прах за отстраняване на опасен прах.
Индустриална аспирация ID 265/55 Afc: Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Индустриална аспирация ID 265/55 Afc: Устойчив, миещ се джобен филтър и електрическо почистване на филтъра
Устойчив, миещ се джобен филтър и електрическо почистване на филтъра
Непрекъснато почистване при висока смукателна мощност без снижаване на филтриращия ефект. Заварените шефове гарантират дълъг експлоатационен живот на джобния филтър. За ефективно, удобно почистване на филтъра и постоянна смукателна мощност.
Безпрашна система за изсипване на опасни материали
  • Изпразване без отделяне на прах с PE чувал с вграден механизъм за затваряне.
  • Лесно сепариране на прах в PE чувал.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 738 / 2655
Вакуум (мбар/кПа) 47 / 4,7
Обем на контейнера (л) 50
Материал на контейнера Метал
Номинална входяща мощност (кВт) 5,5
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 175
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 68
Клас на прах на основния филтър M
Тегло без аксесоари (кг) 370
Тегло с опаковката (кг) 469
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1086 x 1363 x 2667

Оборудване

  • Филтър: Джобен филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална аспирация ID 265/55 Afc
Индустриална аспирация ID 265/55 Afc

Видео

Сфера на приложение
  • За изсмукване на големи количества опасен прах (OEL≥0,1 mg/m3).
  • За изсмукване на големи количества фини стружки и прах
Аксесоари