ID 265/55 Afc
Мобилна, трифазно задвижвана обезпрашителна инсталация ID 265/55 Afc за изсмукване на средни количества прахове, фини стружки и канцерогенни прахове (AGW 0,1 mg/m 3 ). Здрава конструкция.
Стационарната, безшумна обезпрашителна инсталация ID 265/55 Afc е проектирана за изсмукване на големи количества прахове, фини стружки и канцерогенни прахове (AGW 0,1 mg/m 3 ).Трифазната инсталация с входяща мощност 5,5 kW и филтърна система от клас на прах M разполага с мощен, енергийно ефективен (IE3) радиален вентилатор за висок дебит, както и с мотор с ниско износване и без поддръжка. Благодарение на своята здрава и лесна за обслужване конструкция и пригодността си за непрекъснат режим на работа, тя отговаря на основните изисквания за тежки, индустриални приложения. Ефективното почистване на дълготрайния и миещ се джобен филтър се осъществява чрез електрически вибрационен мотор. 50-литровият, подвижен контейнер разполага с инспекционно стъкло за контрол на нивото на запълване и се изсипва с помощта на ергономично шаси без да се налага сваляне на задвижващата глава. Полиетиленов плик (PE-сак) с интегриран заключващ механизъм осигурява безпрашно и безопасно изхвърляне на засмукания материал. По заявка е възможно разширяване на обхвата на приложение до клас на прах H и за Зона 22, както и използване за няколко паралелни смукателни точки.
Характеристики и предимства
Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на трудаФилтър за защита от прах клас M на прах за отстраняване на опасен прах.
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Устойчив, миещ се джобен филтър и електрическо почистване на филтъраНепрекъснато почистване при висока смукателна мощност без снижаване на филтриращия ефект. Заварените шефове гарантират дълъг експлоатационен живот на джобния филтър. За ефективно, удобно почистване на филтъра и постоянна смукателна мощност.
Безпрашна система за изсипване на опасни материали
- Изпразване без отделяне на прах с PE чувал с вграден механизъм за затваряне.
- Лесно сепариране на прах в PE чувал.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|738 / 2655
|Вакуум (мбар/кПа)
|47 / 4,7
|Обем на контейнера (л)
|50
|Материал на контейнера
|Метал
|Номинална входяща мощност (кВт)
|5,5
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 175
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|68
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Тегло без аксесоари (кг)
|370
|Тегло с опаковката (кг)
|469
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1086 x 1363 x 2667
Оборудване
- Филтър: Джобен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео
Сфера на приложение
- За изсмукване на големи количества опасен прах (OEL≥0,1 mg/m3).
- За изсмукване на големи количества фини стружки и прах