Индустриални обезпрашители
За ефективно събиране на суспендирани частици.
Суспендираните частици могат да варират значително: фин прах, опасен прах, фини стружки и всякакви видове абразиви. В много индустрии е от съществено значение технологичният прах от метали, текстилни влакна, селскостопански продукти или химикали да се изсмуква непрекъснато по време на самия процес. Нашите промишлени обезпрашители надеждно улавят суспендираните частици, дори в големи количества, чрез непрекъсната работа директно в свързани обработващи центрове или инсталации за пълнене.
Характеристики на индустриалните обезпрашители
Области на приложение
Отстраняване на прах в хранително-вкусовата промишленост
Обезпрашаване в хранително-вкусовата промишленост напр. на брашнен прах, прах от бакпулвер.
Отстраняване на прах и стружки в металообработващата промишленост
Незабавно отстраняване на малки метални стърготини и метален прах по време на обработка в металообработващата промишленост.