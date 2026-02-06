Индустриални обезпрашители

За ефективно събиране на суспендирани частици.

Суспендираните частици могат да варират значително: фин прах, опасен прах, фини стружки и всякакви видове абразиви. В много индустрии е от съществено значение технологичният прах от метали, текстилни влакна, селскостопански продукти или химикали да се изсмуква непрекъснато по време на самия процес. Нашите промишлени обезпрашители надеждно улавят суспендираните частици, дори в големи количества, чрез непрекъсната работа директно в свързани обработващи центрове или инсталации за пълнене.