ID 90/30
Обезпрашителна инсталация ID 90/30, подходяща за многосменен режим на работа: тиха (64 dB[A]) и високоефективна при непрекъснатото засмукване на утаени и летящи (суспендирани) прахове.
Обезпрашителната инсталация ID 90/30 гарантира непрекъснатото засмукване на утаени и летящи (суспендирани) прахове и други материали при машини и производствени линии. Тя е подходяща за многосменен режим на работа, работи изключително тихо с работен шум от само 64 dB[A] и е особено енергоспестяваща благодарение на високоефективния мотор от енергиен клас IE3.Инсталацията се справя без усилие с големи количества прах дори и за дълги периоди от време, благодарение на своя постоянно висок дебит (900 m 3 /h) и голяма филтърна площ (3,2 m 2 ).Поддръжката на основния филтър от клас на прах M се извършва чрез интуитивно ръчно разтръскване на филтъра.
Характеристики и предимства
Издръжлив, миещ се джобен филтър за постоянно висока смукателна мощностПо-дълъг експлоатационен живот, по-малко усилия за поддръжка и по-ниски разходи. Идеална за промишлена употреба. Безпрецедентно ефективно ръчно почистване на филтъра благодарение на армиращата решетка във всяка филтърна торбичка.
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Система на изпразване с малко количество прах с PE чувалИзхвърляне без отделяне на прах благодарение на затварящия механизъм и маркуча за компенсиране на налягането. Лесно и безопасно изхвърляне на прах благодарение на PE чувал.
Лесно почистване на филтъра благодарение на ръчен механизъм с разклащане
- Редовно използване на лоста/ механизма за разклащане за постоянно висока мощност на засмукване.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|250 / 900
|Вакуум (мбар/кПа)
|48 / 4,8
|Обем на контейнера (л)
|100
|Материал на контейнера
|Метал
|Номинална входяща мощност (кВт)
|3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Площ на филтъра (м²)
|3,2
|Номинален диаметър на свързване
|DN 120
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|64
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Тегло без аксесоари (кг)
|270
|Тегло с опаковката (кг)
|270,862
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1450 x 760 x 1680
Оборудване
- Филтър: Джобен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
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