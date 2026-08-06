ID 90/30

Обезпрашителна инсталация ID 90/30, подходяща за многосменен режим на работа: тиха (64 dB[A]) и високоефективна при непрекъснатото засмукване на утаени и летящи (суспендирани) прахове.

Обезпрашителната инсталация ID 90/30 гарантира непрекъснатото засмукване на утаени и летящи (суспендирани) прахове и други материали при машини и производствени линии. Тя е подходяща за многосменен режим на работа, работи изключително тихо с работен шум от само 64 dB[A] и е особено енергоспестяваща благодарение на високоефективния мотор от енергиен клас IE3.Инсталацията се справя без усилие с големи количества прах дори и за дълги периоди от време, благодарение на своя постоянно висок дебит (900 m 3 /h) и голяма филтърна площ (3,2 m 2 ).Поддръжката на основния филтър от клас на прах M се извършва чрез интуитивно ръчно разтръскване на филтъра.

Характеристики и предимства
Индустриална аспирация ID 90/30: Издръжлив, миещ се джобен филтър за постоянно висока смукателна мощност
Издръжлив, миещ се джобен филтър за постоянно висока смукателна мощност
По-дълъг експлоатационен живот, по-малко усилия за поддръжка и по-ниски разходи. Идеална за промишлена употреба. Безпрецедентно ефективно ръчно почистване на филтъра благодарение на армиращата решетка във всяка филтърна торбичка.
Индустриална аспирация ID 90/30: Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Индустриална аспирация ID 90/30: Система на изпразване с малко количество прах с PE чувал
Система на изпразване с малко количество прах с PE чувал
Изхвърляне без отделяне на прах благодарение на затварящия механизъм и маркуча за компенсиране на налягането. Лесно и безопасно изхвърляне на прах благодарение на PE чувал.
Лесно почистване на филтъра благодарение на ръчен механизъм с разклащане
  • Редовно използване на лоста/ механизма за разклащане за постоянно висока мощност на засмукване.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 250 / 900
Вакуум (мбар/кПа) 48 / 4,8
Обем на контейнера (л) 100
Материал на контейнера Метал
Номинална входяща мощност (кВт) 3
Тип вакуумиране Електрическо
Площ на филтъра (м²) 3,2
Номинален диаметър на свързване DN 120
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 64
Клас на прах на основния филтър M
Тегло без аксесоари (кг) 270
Тегло с опаковката (кг) 270,862
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1450 x 760 x 1680

Оборудване

  • Филтър: Джобен филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална аспирация ID 90/30
Индустриална аспирация ID 90/30

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