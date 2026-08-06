Обезпрашителната инсталация ID 90/30 гарантира непрекъснатото засмукване на утаени и летящи (суспендирани) прахове и други материали при машини и производствени линии. Тя е подходяща за многосменен режим на работа, работи изключително тихо с работен шум от само 64 dB[A] и е особено енергоспестяваща благодарение на високоефективния мотор от енергиен клас IE3.Инсталацията се справя без усилие с големи количества прах дори и за дълги периоди от време, благодарение на своя постоянно висок дебит (900 m 3 /h) и голяма филтърна площ (3,2 m 2 ).Поддръжката на основния филтър от клас на прах M се извършва чрез интуитивно ръчно разтръскване на филтъра.