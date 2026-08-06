Използването на нашата обезпрашителна инсталация ID 90/30 Afc Z22 е възможно безпроблемно и във взривоопасни зони. За разлика от нейния сестрински модел RE 9/30, тази версия допълнително разполага с контролен механизъм за посоката на въртене, оптичен предупредителен сигнал и свързано с тях управление и по този начин е сертифицирана за ATEX Зона 22. Инсталацията, която работи изключително икономично и тихо (64 dB[A]), може да бъде експлоатирана в многосменен режим на работа и впечатлява при непрекъснатото засмукване на летящи (суспендирани) и утаени прахове при машини или производствени линии. Високоефективен радиален вентилатор (IE3) осигурява постоянно висок въздушен дебит от около 900 m 3 /h. В комбинация с голямата площ от 3,2 m 2 на основния филтър от клас на прах M, това гарантира дълги работни часове дори и при големи количества прах. Почистването на филтъра се извършва автоматично чрез електрически разтръскващ механизъм.