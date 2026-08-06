ID 90/30 Afc Z22

Тихата обезпрашителна инсталация ID 90/30 Afc Z22 е подходяща за безопасно засмукване на големи количества прах, както и за употреба в ATEX Зона 22. С електрическо разтръскване на филтъра.

Използването на нашата обезпрашителна инсталация ID 90/30 Afc Z22 е възможно безпроблемно и във взривоопасни зони. За разлика от нейния сестрински модел RE 9/30, тази версия допълнително разполага с контролен механизъм за посоката на въртене, оптичен предупредителен сигнал и свързано с тях управление и по този начин е сертифицирана за ATEX Зона 22. Инсталацията, която работи изключително икономично и тихо (64 dB[A]), може да бъде експлоатирана в многосменен режим на работа и впечатлява при непрекъснатото засмукване на летящи (суспендирани) и утаени прахове при машини или производствени линии. Високоефективен радиален вентилатор (IE3) осигурява постоянно висок въздушен дебит от около 900 m 3 /h. В комбинация с голямата площ от 3,2 m 2 на основния филтър от клас на прах M, това гарантира дълги работни часове дори и при големи количества прах. Почистването на филтъра се извършва автоматично чрез електрически разтръскващ механизъм.

Характеристики и предимства
Индустриална аспирация ID 90/30 Afc Z22: Устойчив, миещ се джобен филтър и електрическо почистване на филтъра
Устойчив, миещ се джобен филтър и електрическо почистване на филтъра
По-дълъг експлоатационен живот, по-малко усилия за поддръжка и по-ниски разходи. Идеална за промишлена употреба. Ефективно, удобно почистване на филтъра за поддържане на постоянна всмукателна мощност.
Индустриална аспирация ID 90/30 Afc Z22: Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Индустриална аспирация ID 90/30 Afc Z22: Система на изпразване с малко количество прах с PE чувал
Система на изпразване с малко количество прах с PE чувал
Изхвърляне без отделяне на прах благодарение на затварящия механизъм и маркуча за компенсиране на налягането. Лесно и безопасно изхвърляне на прах благодарение на PE чувал.
Удобно почистване на филтъра с помощта на електрически вибрационен мотор
  • Ефективно, удобно почистване на филтъра, за постоянна всмукателна мощност
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 250 / 900
Вакуум (мбар/кПа) 48 / 4,8
Обем на контейнера (л) 100
Материал на контейнера Метал
Номинална входяща мощност (кВт) 3
Тип вакуумиране Електрическо
Площ на филтъра (м²) 3,2
Номинален диаметър на свързване DN 120
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 64
Клас на прах на основния филтър M
Тегло без аксесоари (кг) 314
Тегло с опаковката (кг) 301,862
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1497 x 800 x 1690

Оборудване

  • Филтър: Джобен филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Индустриална аспирация ID 90/30 Afc Z22
Индустриална аспирация ID 90/30 Afc Z22
Индустриална аспирация ID 90/30 Afc Z22
Индустриална аспирация ID 90/30 Afc Z22

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