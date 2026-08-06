ID 90/30 Afc Z22
Тихата обезпрашителна инсталация ID 90/30 Afc Z22 е подходяща за безопасно засмукване на големи количества прах, както и за употреба в ATEX Зона 22. С електрическо разтръскване на филтъра.
Използването на нашата обезпрашителна инсталация ID 90/30 Afc Z22 е възможно безпроблемно и във взривоопасни зони. За разлика от нейния сестрински модел RE 9/30, тази версия допълнително разполага с контролен механизъм за посоката на въртене, оптичен предупредителен сигнал и свързано с тях управление и по този начин е сертифицирана за ATEX Зона 22. Инсталацията, която работи изключително икономично и тихо (64 dB[A]), може да бъде експлоатирана в многосменен режим на работа и впечатлява при непрекъснатото засмукване на летящи (суспендирани) и утаени прахове при машини или производствени линии. Високоефективен радиален вентилатор (IE3) осигурява постоянно висок въздушен дебит от около 900 m 3 /h. В комбинация с голямата площ от 3,2 m 2 на основния филтър от клас на прах M, това гарантира дълги работни часове дори и при големи количества прах. Почистването на филтъра се извършва автоматично чрез електрически разтръскващ механизъм.
Характеристики и предимства
Устойчив, миещ се джобен филтър и електрическо почистване на филтъраПо-дълъг експлоатационен живот, по-малко усилия за поддръжка и по-ниски разходи. Идеална за промишлена употреба. Ефективно, удобно почистване на филтъра за поддържане на постоянна всмукателна мощност.
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Система на изпразване с малко количество прах с PE чувалИзхвърляне без отделяне на прах благодарение на затварящия механизъм и маркуча за компенсиране на налягането. Лесно и безопасно изхвърляне на прах благодарение на PE чувал.
Удобно почистване на филтъра с помощта на електрически вибрационен мотор
- Ефективно, удобно почистване на филтъра, за постоянна всмукателна мощност
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|250 / 900
|Вакуум (мбар/кПа)
|48 / 4,8
|Обем на контейнера (л)
|100
|Материал на контейнера
|Метал
|Номинална входяща мощност (кВт)
|3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Площ на филтъра (м²)
|3,2
|Номинален диаметър на свързване
|DN 120
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|64
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Тегло без аксесоари (кг)
|314
|Тегло с опаковката (кг)
|301,862
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1497 x 800 x 1690
Оборудване
- Филтър: Джобен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
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