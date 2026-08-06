Проектиран за изсмукване на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (AGW > 0,1 mg/m 3 ), както и за употреба във взривоопасни зони от Зона 22, мобилният индустриален обезпрашител ID 130/22 впечатлява при тежки индустриални приложения. Самоносещото смукателно рамо с външни стави, поддържано от газови пружини, разширява работния радиус с обща дължина от 3 метра. Неговият мощен и енергийно ефективен (IE3) радиален вентилатор с високи обемни дебити позволява също така непрекъснат режим на работа. Трифазно задвижваният и мобилен обезпрашител с входяща мощност 2,2 kW разполага с филтърна система от клас на прах M, интегриран механичен разтръскващ механизъм за филтъра и голям 170-литров контейнер. Благодарение на шасито за отстраняване на контейнера, той може да бъде изпразнен лесно и ергономично, без да се налага сваляне на задвижващата глава. При това, полиетиленов плик (PE-сак) с интегриран заключващ механизъм и маркуч за изравняване на налягането на обезпрашителя гарантира безпрашното и безопасно изхвърляне на засмукания материал.