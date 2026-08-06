IVR ID 130/22 Z22 с ръкав

Обезпрашител ID 130/22 Z22 с рамо, подходящ за Зона 22. Предназначен за изсмукване на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (AGW > 0,1 mg/m 3 ). Мобилен, трифазно задвижван.

Проектиран за изсмукване на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (AGW > 0,1 mg/m 3 ), както и за употреба във взривоопасни зони от Зона 22, мобилният индустриален обезпрашител ID 130/22 впечатлява при тежки индустриални приложения. Самоносещото смукателно рамо с външни стави, поддържано от газови пружини, разширява работния радиус с обща дължина от 3 метра. Неговият мощен и енергийно ефективен (IE3) радиален вентилатор с високи обемни дебити позволява също така непрекъснат режим на работа. Трифазно задвижваният и мобилен обезпрашител с входяща мощност 2,2 kW разполага с филтърна система от клас на прах M, интегриран механичен разтръскващ механизъм за филтъра и голям 170-литров контейнер. Благодарение на шасито за отстраняване на контейнера, той може да бъде изпразнен лесно и ергономично, без да се налага сваляне на задвижващата глава. При това, полиетиленов плик (PE-сак) с интегриран заключващ механизъм и маркуч за изравняване на налягането на обезпрашителя гарантира безпрашното и безопасно изхвърляне на засмукания материал.

Характеристики и предимства
Оборудван с издръжлив патронен филтър
  • По-дълъг експлоатационен живот, по-малко усилия за поддръжка и по-ниски разходи.
  • Много ефективно почистване на филтъра благодарение на подсилената мрежа във филтърните торбички.
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
  • Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на труда
  • Филтър за защита от прах клас M на прах за отстраняване на опасен прах.
Безпрашна система за изсипване на опасни материали
  • Изпразване без отделяне на прах с PE чувал с вграден механизъм за затваряне.
  • Надеждно сепариране на прах в PE чувал.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 369 / 1329
Вакуум (мбар/кПа) 25 / 2,5
Обем на контейнера (л) 170
Номинална входяща мощност (кВт) 2,2
Тип вакуумиране Електрическо
Площ на филтъра (м²) 9
Номинален диаметър на свързване DN 140
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 72
Клас на прах на основния филтър M
Тегло без аксесоари (кг) 187
Тегло с опаковката (кг) 187,559
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1170 x 780 x 1580
Индустриална аспирация IVR ID 130/22 Z22 с ръкав
Индустриална аспирация IVR ID 130/22 Z22 с ръкав
Индустриална аспирация IVR ID 130/22 Z22 с ръкав
Индустриална аспирация IVR ID 130/22 Z22 с ръкав

Видео

Сфера на приложение
  • За големи количества фини стружки и опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg / m³)
  • Подходяща за използване в ATEX зона 22
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