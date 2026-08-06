IVR ID 130/22 Z22 с ръкав
Обезпрашител ID 130/22 Z22 с рамо, подходящ за Зона 22. Предназначен за изсмукване на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (AGW > 0,1 mg/m 3 ). Мобилен, трифазно задвижван.
Проектиран за изсмукване на големи количества фини стружки и канцерогенни прахове (AGW > 0,1 mg/m 3 ), както и за употреба във взривоопасни зони от Зона 22, мобилният индустриален обезпрашител ID 130/22 впечатлява при тежки индустриални приложения. Самоносещото смукателно рамо с външни стави, поддържано от газови пружини, разширява работния радиус с обща дължина от 3 метра. Неговият мощен и енергийно ефективен (IE3) радиален вентилатор с високи обемни дебити позволява също така непрекъснат режим на работа. Трифазно задвижваният и мобилен обезпрашител с входяща мощност 2,2 kW разполага с филтърна система от клас на прах M, интегриран механичен разтръскващ механизъм за филтъра и голям 170-литров контейнер. Благодарение на шасито за отстраняване на контейнера, той може да бъде изпразнен лесно и ергономично, без да се налага сваляне на задвижващата глава. При това, полиетиленов плик (PE-сак) с интегриран заключващ механизъм и маркуч за изравняване на налягането на обезпрашителя гарантира безпрашното и безопасно изхвърляне на засмукания материал.
Характеристики и предимства
Оборудван с издръжлив патронен филтър
- По-дълъг експлоатационен живот, по-малко усилия за поддръжка и по-ниски разходи.
- Много ефективно почистване на филтъра благодарение на подсилената мрежа във филтърните торбички.
Лесно и безопасно изпразване без сваляне на задвижващата глава.
- Сваляща се количка и подвижен контейнер за ергономично изпразване.
Оборудвана за защита от прах клас M за висока безопасност на труда
- Филтър за защита от прах клас M на прах за отстраняване на опасен прах.
Безпрашна система за изсипване на опасни материали
- Изпразване без отделяне на прах с PE чувал с вграден механизъм за затваряне.
- Надеждно сепариране на прах в PE чувал.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|369 / 1329
|Вакуум (мбар/кПа)
|25 / 2,5
|Обем на контейнера (л)
|170
|Номинална входяща мощност (кВт)
|2,2
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Площ на филтъра (м²)
|9
|Номинален диаметър на свързване
|DN 140
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|72
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Тегло без аксесоари (кг)
|187
|Тегло с опаковката (кг)
|187,559
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1170 x 780 x 1580
Видео
Сфера на приложение
- За големи количества фини стружки и опасен прах (OEL ≥ 0,1 mg / m³)
- Подходяща за използване в ATEX зона 22