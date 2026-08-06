От самото начало, нашата индустриална машина за почистване KM 120/250 R Bp Pack Classic включва всичко, което строителните компании, металообработващата промишленост и леярните ценят: здрав дизайн за трудни приложения в прашни терени, без емисии, електрическо задвижване и дори батерии в обхвата на доставката. Освен това машината е толкова тиха, че е идеална за употреба в чувствителни към шума вътрешни и външни пространства. Иновативната система Flexible Footprint осигурява оптимални резултати при почистването, при което четките са оптимално приспособени към съответната повърхност. Грубите и фини отпадъци се отстраняват надеждно и се отвеждат до големия контейнер за отпадъци с хидравлично изпразване, докато устойчивият джобен филтър се почиства надеждно с вибрационен мотор. Колелата от твърда гума са устойчиви на износване.