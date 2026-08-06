KM 120/250 R Bp Pack Classic

Захранваната от батерии KM 120/250 R Bp Pack класическа индустриална метачна машина с висока производителност за работа без емисии в чувствителни на шум области.

От самото начало, нашата индустриална машина за почистване KM 120/250 R Bp Pack Classic включва всичко, което строителните компании, металообработващата промишленост и леярните ценят: здрав дизайн за трудни приложения в прашни терени, без емисии, електрическо задвижване и дори батерии в обхвата на доставката. Освен това машината е толкова тиха, че е идеална за употреба в чувствителни към шума вътрешни и външни пространства. Иновативната система Flexible Footprint осигурява оптимални резултати при почистването, при което четките са оптимално приспособени към съответната повърхност. Грубите и фини отпадъци се отстраняват надеждно и се отвеждат до големия контейнер за отпадъци с хидравлично изпразване, докато устойчивият джобен филтър се почиства надеждно с вибрационен мотор. Колелата от твърда гума са устойчиви на износване.

Характеристики и предимства
Метачно-смучеща машина KM 120/250 R Bp Pack Classic: Здрава конструкция на машината за безопасна работа
Здрава конструкция на машината за безопасна работа
Възможни приложения при екстремни външни условия. Води до по-дълъг експлоатационен живот на компонентите и машината. Стандартната сигнална лампа увеличава безопасността за потребителя и околните
Метачно-смучеща машина KM 120/250 R Bp Pack Classic: Голям звездообразен филтър с вибрационно очистване
Голям звездообразен филтър с вибрационно очистване
Големият филтър гарантира безпроблемна работа Ефективно почистване на филтъра чрез вибриращ мотор Подходящ за особено големи количества прах
Метачно-смучеща машина KM 120/250 R Bp Pack Classic: Лесна експлоатация, поддръжка и сервизно обслужване
Лесна експлоатация, поддръжка и сервизно обслужване
Опростена технология с изпитани компоненти Лесният достъп до отделението на двигателя позволява бързо и лесно обслужване и поддръжка. Основната четка и звездообразния филтър могат да се сменят без инструменти.
Принцип на метене - на лопата
  • Гарантира доброто почистване и на фини отпадъци
  • Улеснено събиране на груби отпадъци
  • Ниско производство на прах
Гъвкава система Footprint
  • Отлични резултати от почистване
  • Ниско износване на четките.
  • Оптимално адаптиране на четките към различни настилки / повърхности
Хидравлично изпразване на контейнера във височина
  • Опростено и безопасно изхвърляне на отпадъците.
  • Удобно разтоварване във височина до 1,42 метра
Спецификации

Технически данни

Тип задвижване Електрическо
Хидравлично задвижване Електродвигател
Задвижване – мощност (В/кВт) 36 / 5
Макс. производителност на площ (м²/ч) 7200
Работна ширина (мм) 900
Работна ширина с 1 странична четка (мм) 1200
Работна ширина с 2 странични четки (мм) 1500
Капацитет на батерията (Ач) 360
Напрежение на батерията (В) 36
Време на работа на акумулатора (ч) макс. 3,5
Контейнер за отпадъци (л) 250
Способност за изкачване (%) 14
Работна скорост (км/ч) 6
Площ на филтъра (м²) 6
Тегло (с аксесоари) (кг) 1200
Тегло, готово за работа (кг) 1200
Тегло с опаковката (кг) 1200
Размери (Д × Ш × В) (мм) 2082 x 1250 x 1450

Обхват на доставката

  • Джобен филтър
  • Колела, изцяло от гума

Оборудване

  • Ръчно почистване на филтъра
  • Регулируема основна четка
  • Плаваща основна четка
  • Серво управление на волана
  • Регулиране на силата на всмукване
  • Принцип на метене - на лопата
  • Задвижване, напред
  • Задвижване, назад
  • Смукателна сила
  • Хидравлично високо разтоварване
  • Използване на открито
  • Използване на закрито
  • Индикатор за заряда на батерията
  • Брояч на изминалото време
  • Функция метене, с възможност за изключване
  • Странична четка, автоматично спиране
Метачно-смучеща машина KM 120/250 R Bp Pack Classic

Видео

Сфера на приложение
  • Идеален за строителния сектор, металообработваща промишленост и леярни
  • Подходяща за употреба в производствени халета, складове, логистични сгради и обекти на тежка промишленост
  • Също за приложения в открити халета, външни складове, товарни площадки и на строителни обекти
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