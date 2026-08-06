KM 120/250 R Bp Pack Classic
Захранваната от батерии KM 120/250 R Bp Pack класическа индустриална метачна машина с висока производителност за работа без емисии в чувствителни на шум области.
От самото начало, нашата индустриална машина за почистване KM 120/250 R Bp Pack Classic включва всичко, което строителните компании, металообработващата промишленост и леярните ценят: здрав дизайн за трудни приложения в прашни терени, без емисии, електрическо задвижване и дори батерии в обхвата на доставката. Освен това машината е толкова тиха, че е идеална за употреба в чувствителни към шума вътрешни и външни пространства. Иновативната система Flexible Footprint осигурява оптимални резултати при почистването, при което четките са оптимално приспособени към съответната повърхност. Грубите и фини отпадъци се отстраняват надеждно и се отвеждат до големия контейнер за отпадъци с хидравлично изпразване, докато устойчивият джобен филтър се почиства надеждно с вибрационен мотор. Колелата от твърда гума са устойчиви на износване.
Характеристики и предимства
Здрава конструкция на машината за безопасна работаВъзможни приложения при екстремни външни условия. Води до по-дълъг експлоатационен живот на компонентите и машината. Стандартната сигнална лампа увеличава безопасността за потребителя и околните
Голям звездообразен филтър с вибрационно очистванеГолемият филтър гарантира безпроблемна работа Ефективно почистване на филтъра чрез вибриращ мотор Подходящ за особено големи количества прах
Лесна експлоатация, поддръжка и сервизно обслужванеОпростена технология с изпитани компоненти Лесният достъп до отделението на двигателя позволява бързо и лесно обслужване и поддръжка. Основната четка и звездообразния филтър могат да се сменят без инструменти.
Принцип на метене - на лопата
- Гарантира доброто почистване и на фини отпадъци
- Улеснено събиране на груби отпадъци
- Ниско производство на прах
Гъвкава система Footprint
- Отлични резултати от почистване
- Ниско износване на четките.
- Оптимално адаптиране на четките към различни настилки / повърхности
Хидравлично изпразване на контейнера във височина
- Опростено и безопасно изхвърляне на отпадъците.
- Удобно разтоварване във височина до 1,42 метра
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Електрическо
|Хидравлично задвижване
|Електродвигател
|Задвижване – мощност (В/кВт)
|36 / 5
|Макс. производителност на площ (м²/ч)
|7200
|Работна ширина (мм)
|900
|Работна ширина с 1 странична четка (мм)
|1200
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|1500
|Капацитет на батерията (Ач)
|360
|Напрежение на батерията (В)
|36
|Време на работа на акумулатора (ч)
|макс. 3,5
|Контейнер за отпадъци (л)
|250
|Способност за изкачване (%)
|14
|Работна скорост (км/ч)
|6
|Площ на филтъра (м²)
|6
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|1200
|Тегло, готово за работа (кг)
|1200
|Тегло с опаковката (кг)
|1200
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|2082 x 1250 x 1450
Обхват на доставката
- Джобен филтър
- Колела, изцяло от гума
Оборудване
- Ръчно почистване на филтъра
- Регулируема основна четка
- Плаваща основна четка
- Серво управление на волана
- Регулиране на силата на всмукване
- Принцип на метене - на лопата
- Задвижване, напред
- Задвижване, назад
- Смукателна сила
- Хидравлично високо разтоварване
- Използване на открито
- Използване на закрито
- Индикатор за заряда на батерията
- Брояч на изминалото време
- Функция метене, с възможност за изключване
- Странична четка, автоматично спиране
Видео
Сфера на приложение
- Идеален за строителния сектор, металообработваща промишленост и леярни
- Подходяща за употреба в производствени халета, складове, логистични сгради и обекти на тежка промишленост
- Също за приложения в открити халета, външни складове, товарни площадки и на строителни обекти