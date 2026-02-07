Устойчивата индустриална машина за почистване KM 130/300 R Classic е оборудвана за тежка експлоатация в строителни обекти, леярни и металообработващи и други индустрии, с висока степен на замърсяване. Надеждната седлова машина може да се управлява удобно и лесно с помощта на лостове. Контейнерът за почистване се изпразва чрез хидравлично повдигане. Огромният капацитет от 300 L позволява дълги периоди на непрекъсната работа. Машината е оборудвана за интензивна употреба при най-тежки условия благодарение на здравото стоманено шаси с многократна корозионна защита. Хидравличното задвижване на задните колела гарантира добра маневреност дори в тесни пространства. Друга особеност е Flexible Footprint System, която гарантира оптимални резултати за почистване на различни видове подови повърхности и намалява износването на четките. В случай на поддръжка и ремонт, всички технически компоненти са леснодостъпни. Стандартните гуми от твърд каучук не се пукат и позволяват почистването на всички видове повърхности.