AF 100 H13

Мобилен и ултраефективен въздухопречиствател AF 100 H13 с прецизен лазерен сензор и автоматичен режим за надеждно унищожаване на патогени и аерозоли от въздуха в помещението.

Пречистване на въздуха от специалистите по почистване: Пречиствателя за въздух AF 100 H13 от Kärcher е готово за работа решение за интензивно използвани вътрешни пространства с голям трафик, като училищни класни стаи, лекарски чакални или други обществени съоръжения. Нашият нов филтър High Protect H13 Solution надеждно премахва патогени, като вируси и аерозоли от въздуха в помещението за подобрено ниво на здраве и безопасност. Допълнителното покритие от сребърни йони върху филтърния материал също ефективно елиминира микробите и бактериите, докато слой от активен въглен премахва прах, полени, миризми, летливи органични вещества, химически изпарения и други вредни вещества. Вграден е прецизен лазерен сензор, който непрекъснато следи въздуха в помещението и контролира автоматичния режим. Качеството на въздуха се показва по всяко време в ясна цветно кодирана диаграма; освен това текущото съдържание на фин прах във въздуха и оставащото време за филтриране могат да бъдат прочетени на дисплея по всяко време. Здравите колелца позволяват на пречиствателя да се мести между стаите, когато е необходимо.

Характеристики и предимства
Пречиствател на въздух AF 100 H13: Филтър High Protect H13 Solution, като стандарт
Филтър High Protect H13 Solution, като стандарт
Нов H13 филтър за филтриране на патогени и аерозоли.
Пречиствател на въздух AF 100 H13: Компактен дизайн с висока мобилност
Компактен дизайн с висока мобилност
Лесно придвижване между стаите благодарение на здравите колела
Пречиствател на въздух AF 100 H13: Мощен мотор за помещения до 87 m²
Мощен мотор за помещения до 87 m²
Вентилатор с три скорости
Интуитивна работа и лесна поддръжка
  • Животът на филтъра може да бъде следен на дисплея. Клиентите могат сами да заменят филтъра
Прецизно измерване на качеството на въздуха чрез лазерен датчик
  • Качеството на въздуха се показва в цветна диаграма (синьо = много добро, зелено = средно, червено = лошо)
  • Данните на сензора за фини прахови частици (PM2.5) във въздуха в стаята са показани на вградения дисплей
Спецификации

Технически данни

Ниво на звуково налягане (дБ(А)) мин. 25 - макс. 48
Подходящ размер на стаята¹⁾ (м²) до 130
Въздушен дебит²⁾ (м³/ч) до 650
Ефективност на филтъра според размера на частиците (мкм) 0,3 мкм > 99,95 %
Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 80
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 11,3
Тегло с опаковката (кг) 16,8
Размери (Д × Ш × В) (мм) 380 x 380 x 720

Оборудване

  • Предфилтър
  • Филтър активен въглен
  • Филтър High Protect 13
  • Двойна филтърна система
  • Индикатор за смяна на филтъра
  • Дисплей за качеството на въздух
  • Работа на устройството със сензорна функция
  • Автоматичен режим
  • Нощен режим
  • Колела
  • Дължина на кабела: 2.25 мм
Пречиствател на въздух AF 100 H13
Пречиствател на въздух AF 100 H13
Аксесоари