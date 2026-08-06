Пречистване на въздуха от специалистите по почистване: Пречиствателя за въздух AF 100 H13 от Kärcher е готово за работа решение за интензивно използвани вътрешни пространства с голям трафик, като училищни класни стаи, лекарски чакални или други обществени съоръжения. Нашият нов филтър High Protect H13 Solution надеждно премахва патогени, като вируси и аерозоли от въздуха в помещението за подобрено ниво на здраве и безопасност. Допълнителното покритие от сребърни йони върху филтърния материал също ефективно елиминира микробите и бактериите, докато слой от активен въглен премахва прах, полени, миризми, летливи органични вещества, химически изпарения и други вредни вещества. Вграден е прецизен лазерен сензор, който непрекъснато следи въздуха в помещението и контролира автоматичния режим. Качеството на въздуха се показва по всяко време в ясна цветно кодирана диаграма; освен това текущото съдържание на фин прах във въздуха и оставащото време за филтриране могат да бъдат прочетени на дисплея по всяко време. Здравите колелца позволяват на пречиствателя да се мести между стаите, когато е необходимо.