AF 100 H13
Мобилен и ултраефективен въздухопречиствател AF 100 H13 с прецизен лазерен сензор и автоматичен режим за надеждно унищожаване на патогени и аерозоли от въздуха в помещението.
Пречистване на въздуха от специалистите по почистване: Пречиствателя за въздух AF 100 H13 от Kärcher е готово за работа решение за интензивно използвани вътрешни пространства с голям трафик, като училищни класни стаи, лекарски чакални или други обществени съоръжения. Нашият нов филтър High Protect H13 Solution надеждно премахва патогени, като вируси и аерозоли от въздуха в помещението за подобрено ниво на здраве и безопасност. Допълнителното покритие от сребърни йони върху филтърния материал също ефективно елиминира микробите и бактериите, докато слой от активен въглен премахва прах, полени, миризми, летливи органични вещества, химически изпарения и други вредни вещества. Вграден е прецизен лазерен сензор, който непрекъснато следи въздуха в помещението и контролира автоматичния режим. Качеството на въздуха се показва по всяко време в ясна цветно кодирана диаграма; освен това текущото съдържание на фин прах във въздуха и оставащото време за филтриране могат да бъдат прочетени на дисплея по всяко време. Здравите колелца позволяват на пречиствателя да се мести между стаите, когато е необходимо.
Характеристики и предимства
Филтър High Protect H13 Solution, като стандартНов H13 филтър за филтриране на патогени и аерозоли.
Компактен дизайн с висока мобилностЛесно придвижване между стаите благодарение на здравите колела
Мощен мотор за помещения до 87 m²Вентилатор с три скорости
Интуитивна работа и лесна поддръжка
- Животът на филтъра може да бъде следен на дисплея. Клиентите могат сами да заменят филтъра
Прецизно измерване на качеството на въздуха чрез лазерен датчик
- Качеството на въздуха се показва в цветна диаграма (синьо = много добро, зелено = средно, червено = лошо)
- Данните на сензора за фини прахови частици (PM2.5) във въздуха в стаята са показани на вградения дисплей
Спецификации
Технически данни
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|мин. 25 - макс. 48
|Подходящ размер на стаята¹⁾ (м²)
|до 130
|Въздушен дебит²⁾ (м³/ч)
|до 650
|Ефективност на филтъра според размера на частиците (мкм)
|0,3 мкм > 99,95 %
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 80
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|11,3
|Тегло с опаковката (кг)
|16,8
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|380 x 380 x 720
Оборудване
- Предфилтър
- Филтър активен въглен
- Филтър High Protect 13
- Двойна филтърна система
- Индикатор за смяна на филтъра
- Дисплей за качеството на въздух
- Работа на устройството със сензорна функция
- Автоматичен режим
- Нощен режим
- Колела
- Дължина на кабела: 2.25 мм