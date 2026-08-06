Има много причини, поради които неприятните миризми се развиват в автомобилите, независимо дали в резултат на пушене, или на кучето, което се е изкъпало в езерото. С ароматизиращата кула със защита от замръзване, Perfume Tower PT Fp, вашите клиенти могат бързо и лесно да неутрализират тези неприятни миризми. Има четири различни аромата, които могат да се избират според индивидуалния вкус, без да се смесват различните аромати. Времето на работа на устройството може да бъде настроено до 7 минути. Електронният монетник разпознава монети и жетони и може да се програмира изключително бързо и лесно и .