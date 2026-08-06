PT Fp

Със защита от замръзване: нашата готова за зимни условия ароматизираща кула Perfume Tower PT Fp от серията допълнително оборудване неутрализира неприятните миризми в автомобилите бързо и ефективно.

Има много причини, поради които неприятните миризми се развиват в автомобилите, независимо дали в резултат на пушене, или на кучето, което се е изкъпало в езерото. С ароматизиращата кула със защита от замръзване, Perfume Tower PT Fp, вашите клиенти могат бързо и лесно да неутрализират тези неприятни миризми. Има четири различни аромата, които могат да се избират според индивидуалния вкус, без да се смесват различните аромати. Времето на работа на устройството може да бъде настроено до 7 минути. Електронният монетник разпознава монети и жетони и може да се програмира изключително бързо и лесно и .

Характеристики и предимства
Допълнително оборудване PT Fp: Четири различни аромата за избор.
Четири различни аромата за избор.
Без смесване на отделни аромати. Приятни аромати за почти всеки вкус.
Допълнително оборудване PT Fp: Електронен монетник
Електронен монетник
Индивидуално и лесно програмиране. Използване на различни монети и житони с един автомат за монети.
Допълнително оборудване PT Fp: Програмируемо време на изпълнение
Програмируемо време на изпълнение
Безстепенно променливо регулиране на времето за работа до 7 минути. За индивидуално приспособяване към местните условия.
Спецификации

Технически данни

Клас на защита IP44
Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Номинална консумирана мощност (кВт) 0,3
Сфера на приложение
  • Perfume Tower със защита от замръзване за неутрализиране на миризми в автомобилите.