Filtre HEPA 13 LVS 1/1 Bp et LVS 1/2 Bp
Filtre HEPA 13 certifié selon la norme DIN EN 1822:2019 avec un taux de séparation de 99,95 %. Pour augmenter la capacité filtrante et améliorer la qualité de l'air expulsé.
Notre filtre HEPA 13 retient même les particules les plus fines de l'ordre de quelques micromètres grâce à son taux de séparation extrêmement élevé de 99,95 %. Les aérosols, les virus et les germes sont presque entièrement capturés grâce à la capacité filtrante élevée et ne sont pas rejetés dans l'air ambiant. Certifié selon la norme DIN EN 1822:2019, le filtre HEPA 13 satisfait ainsi également aux critères de sécurité élevés dans les zones sensibles en matière d'hygiène.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Blanc
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|72 x 81 x 32