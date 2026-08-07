La raclette en caoutchouc composée de deux raclettes en caoutchouc noir en mousse néoprène de Kärcher pour une utilisation avec tous les manches d'un diamètre de trou de 18 à 23 millimètres. La raclette à eau d'une largeur de 55 centimètres est idéale pour éliminer de grandes quantités d'eau et est elle-même très facile à nettoyer.