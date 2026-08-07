Standard Support de pad avec articulation 20 cm
Support de pad à main de Kärcher avec articulation mobile. Pour l'utilisation avec des pads abrasifs dans le cadre d'un nettoyage mécanique intensif des sols et des surfaces.
Idéal pour le nettoyage des sols et des surfaces inaccessibles aux machines de nettoyage : notre support de pad avec articulation mobile pour un maximum de flexibilité et d'agilité lors des nettoyages intensifs. Fabriqué en plastique haut de gamme, ce support durable est très résistant aux détergents chimiques courants et particulièrement peu agressif pour les surfaces. Compatible avec différents manches de Kärcher, il est adapté à l'utilisation avec tous les pads abrasifs courants.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|230 / 100 / 200
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide